Beljak o DP-u: Oni koji vole Hrvatsku ne mogu ići s HDZ-om

Podijeli :

Krešo Beljak iz HSS-a bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o pregovorima nakon izbora.

Beljak je najavio da više neće biti u opoziciji, ako ne uspije biti dio većine i donositi promjene, odgovorio je na pitanje kakav je njegov stav sada po tom pitanju.

“Čekamo da se složi većina koja će raditi promjene, HDZ nije promjena i ne može raditi promjene. Sve ide svojim tokom i nadam se da će sve opozicijske stranke shvatiti da u Hrvatskoj postoji politički spektar koji ima ideologiju, i da postoji HDZ koji ju nema, ali ima pljačku. Bez obzira na razlike koje su evidentne, jedinstveni bi trebali biti svi i onda imamo većinu”, pojasnio je.

“Izbori su i matematika, pozivao sam na okupljanje cijele opozicije, to je bila nužnost jer s druge stranke nemate političku stranku nego kriminalnu organizaciju. Idemo promijeniti zakone i idemo na nove izbore, to sam govorio. To su bili izbori protiv koruptivne bande, koruptivne hobotnice i zato je predsjednik Zoran Milanović govorio da se glasa za bilo koga osim za HDZ”, dodao je.

“HDZ ima vojsku koju je teško pobijediti, ali se može jer je nas ostalih više. Ovo je prilika da se zaboravi ideologija i da se zabrani rad stranci i osobama koje su pravomoćne osuđene”, objasnio je Beljak.

Osvrnuo se i na Domovinski pokret te na njihovu volju da pregovaraju s HDZ-om: “Zašto bi ih otpisali? Moram vjerovati da ti ljudi vole Hrvatsku, ali oni koji vole Hrvatsku ne mogu ići s HDZ-om, ti ljudi su opljačkali Hrvatsku”, pojasnio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.