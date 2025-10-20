"China equal"
Beljak se javio iz Kine: "Nitko ne pokušava niti provaljivati u aute i krasti kaziće, pa tako nisam probao niti ja"
Saborski zastupnik i bivši samoborski gradonačelnik posjetio je Kinu. O tom se iskustvu raspisao na Facebooku.
"Prije puta detaljno sam se raspitao što se smije, a što ne smije u Kini. Što preko službenih uputa, što neslužbeno, preko portala. Pazi ovo, pazi ono, šuti, ne pitaj osjetljiva pitanja i slično... Krivo, nema zabranjenih pitanja, odgovaraju na sve što te zanima (bio sam gost vrlo visoko pozicioniranih dužnosnika), nema tabu tema i nema arogantnog stava da su jedino oni sto posto u pravu.
Trude se zapravo držati društvo u redu, ne žele da im se dogodi kaos, to je moj opći dojam. Što se tiče gostoljubivosti i tretmana mene osobno, kao i ostalih iz naše grupe Europljana, tu im nema ravnih.
"Njihov moto je China equal"
Nema šanse da propuste niti jedan detalj kako bismo se osjećali uvažavano, sigurno i poštovano. Bez obzira iz koliko male države dolazili. Njihov moto nije 'China first', aludirajući na Amerikance, nego 'China equal'. I da za njih nema velikih i malih država. I zato su za mene veliki, a ne zato jer ih je milijarda i 200 milijuna.
Vjerske slobode su malo drugačije nego ih neki kod nas zamišljaju. U gradiću Xiningu s oko 2,5 milijuna stanovnika, postoje i katoličke i protestantske crkve, budistički hramovi, pa čak i prastara džamija. Sve je otvoreno i za vjernike (vidio sam ih puno) i za turiste.
I njih je puno, više domaćih, ali ima i stranih, vidio sam Talijane, Nijemce, Saudijce i to sa ženama bez pokrivenog lica, samo marame preko glave (burke su navodno zabranjene u Kini), Amerikance, Ruse... Država jako puno ulaže u konzervaciju i održavanje vjerskih objekata, ali se svećenici svih religija 'snalaze'.
Budistima materijalno i tako ne znači ništa, a ostali su vjerojatno pomagani od svojih vjernika. Iako tamo postoji velika, autohtona islamska zajednica, nema nikakvih prosvjeda, nema 'klečavaca', nema pokušaja netolerancije prema drugim vjerama ili prema ateistima. Tu država povlači crtu.
"Kad sam bio vidjeti Kineski zid..."
Nema naravno niti parada ponosa, iako se gay zajednica navodno tolerira kao i svaka druga 'normalna' ili 'nenormalna' seksualna sklonost. Ali se drži za sebe i za svoj krevet i nikakvo nemoralno ponašanje u javnosti nije dozvoljeno. Uključujući naravno i heteroseksualno, većinsko. Kad sam bio vidjeti Kineski zid, preko zvučnika sam čuo upozorenje na engleskom da nikakve erotske aktivnosti na Zidu nisu dopuštene, da su kažnjive. I nema nikakvih problema sve dok 'seksualnost' ne prelazi u nasilno ponašanje prema drugima, posebno prema djeci. Tada su kazne drakonske, uključujući i smrtnu.
Postoji nulta stopa tolerancije na trgovinu narkoticima te na korupciju. I tu kazne mogu ići do smrtne. No, kako i dalje postoje kažnjenici za takva djela, pretpostavljam da se ta dva zla nisu do kraja riješili. Ali, ako neki dužnosnik pokuša uzeti mito ili ukrasti nešto od države, ako se netko želi baviti prodajom droge, taj stvarno i doslovno riskira glavu.
Pitao sam zašto smrtna kazna? Odgovorili su: više preventivno kao poruka eventualnim drugim kriminalcima. Možda malo naivno, jer kriminala je uvijek bilo i bit će ga, ali barem po ulicama nema 'polumrtvih' narkomana kao u Americi i po zapadnoj Europi. I mislim da nitko ne pokušava niti provaljivati u aute i krasti kaziće, pa tako nisam probao niti ja.
"Dobar dio svog političkog programa kopirali od Jugoslavije"
Demokracije u smislu višestranačja - nema. Koliko je to dobro ili nije, ne znam. Znam, uvjerio sam se iz prve ruke, da su dobar dio svog političkog programa kopirali, pazite sad dobro, od Jugoslavije. Od Edvarda Kardelja, koji je kod nas sotoniziran poput svih drugih komunista prošlog stoljeća, pa mladi zapravo nemaju pojma tko je on bio.
Ali znaju Kinezi, njihovi političari. Uglavnom, Kardelj se zalagao još šezdesetih godina prošlog stoljeća za uvođenje tržišne ekonomije u društvo jer će, kako je govorio, inače cijela ta socijalistička ideja propasti. I propala je. U Kini nije. Poslušali su Kardelja.
E da, nema Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i još dosta toga što je u cijelom svijetu normalno. I meni je to onako, malo možda previše. Nije mi baš bilo svejedno, ali ohrabrio sam se i pitao zašto to? I ne, nije odgovor bio - to je jedino ispravno - nisu niti oni sigurni da je to najbolje rješenje, ali svejedno se drže odluke, pa će vrijeme pokazati.
Opravdavaju to lošim utjecajem lažnih vijesti, širenjem razno raznih njima neprihvatljivih teorija i oblika ponašanja. Ne znam niti dalje koliko ta zabrana ima smisla, jer sam i sam bio u 'apstinencijskoj' krizi bez tih aplikacija. Ali imaju oni neke svoje, nama nepoznate, pa su i tamo ljudi non stop na mobitelima.
Možda samo, kad čitam komentare razno raznih botova, ali i stvarnih bolesnika i psihopata na portalima i mrežama kod nas, samo onda pomislim da to možda i nije tako loša ideja", napisao je Beljak.
