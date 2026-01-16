Bauk: Radije biramo da Ustavni sud ostane s 10 sudaca nego da HDZ ima većinu

"Jedna od najboljih pošalica koje smo imali je ideja da se stavi u paket izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Nije to nova stvar, o tome se razgovaralo za vrijeme prošlog javnog poziva za izbor predsjednika Vrhovnog suda. Tada su dolazili signali da bi se to moglo upakirati u jedan paket. Rekao sam da za nas više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego sto predsjednika Vrhovnog suda. Nakon što je premijer toliko zapeo za suce Ustavnog suda - taj tečaj bi povećao sa 100 na 200. Za političku scenu su puno bitnije odluke Ustavnog suda jer se odluke Vrhovnog suda tiču pojedinaca koje imaju svoje predmete na sudu, a Ustavni sud se očituje o zakonima koje donosi Sabor i svakako da odluke Ustavnog suda za političke stranke imaju veću snagu i težinu. Ne vidim što se netko čudi da je za političku stranku prioritet Ustavni sud", rekao je Arsen Bauk.