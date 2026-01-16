Model odabira sudaca
Bauk: Radije biramo da Ustavni sud ostane s 10 sudaca nego da HDZ ima većinu
SDP-ovac Arsen Bauk bio je gost Novog dana i kod naše Nine Kljenak razgovarao je o izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda te zahtjevima premijera Andreja Plenkovića odnosno vezivanju ta dva izbora i modelu 2:1.
"Za političku scenu su bitnije odluke Ustavnog suda"
"Jedna od najboljih pošalica koje smo imali je ideja da se stavi u paket izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Nije to nova stvar, o tome se razgovaralo za vrijeme prošlog javnog poziva za izbor predsjednika Vrhovnog suda. Tada su dolazili signali da bi se to moglo upakirati u jedan paket. Rekao sam da za nas više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego sto predsjednika Vrhovnog suda. Nakon što je premijer toliko zapeo za suce Ustavnog suda - taj tečaj bi povećao sa 100 na 200. Za političku scenu su puno bitnije odluke Ustavnog suda jer se odluke Vrhovnog suda tiču pojedinaca koje imaju svoje predmete na sudu, a Ustavni sud se očituje o zakonima koje donosi Sabor i svakako da odluke Ustavnog suda za političke stranke imaju veću snagu i težinu. Ne vidim što se netko čudi da je za političku stranku prioritet Ustavni sud", rekao je Arsen Bauk.
"Sumnjam da premijer želi napraviti pritisak na predsjednika Republike da predloži predsjednika Vrhovnog suda koji bi i nama bio prihvatljiv. U potpunosti sam siguran da u slučaju da je njegov nestranački kandidat pobijedio na izborima da ne bi to vezivao u paket izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda", dodao je.
Model razgovora
Bauk navodi da je cilj predsjednik Vlade i HDZ-a da zadrže većinu u Ustavnom sudu, a cilj oporbe da im to ne dopusti: "Razgovori o tri suca Ustavnog suda morat će se voditi po drugačijem modelu nego što su se vodili 2016., 2018. i 2024. godine. Model po kojem ta tri suca neće biti ni naša ni njihova nego će biti izabrani konsenzusom."
"Ne prijeti nam blokada Ustavnog suda"
"Ne prijeti nam blokada Ustavnog suda, prijeti mogućnost da sud radi s 10 sudaca, ali to nije prvi put. Dugo je vremena radio s 12 ili manje sudaca, sporije bi rješavao pojedinačne predmete, ali predmete koji se tiču političke scene moga bi raditi kvalitetnije nego do sada", dodao je.
SDP-ovac navodi da bi najprihvatljivija bilo da Ustavni sud radi u punom sastavu te da tri ustavna suca budu izabrana konsenzusom: "Ako moramo birati da Ustavni sud ostane s 10 sudaca ili da HDZ u njemu dobije većinu, onda biram da ostane s 10 nego da HDZ ima većinu. Ako premijeru to treba nacrtati, nacrtat ćemo."
"Spriječit ćemo da USUD postane Gornji dom Sabora"
"Prateći odluke Ustavnog suda, Ustavni sud je imao niz dobrih odluka posebno onih koje se tiču manjinskih prava. Imao je i dio dobrih odluka koje se tiču korona krize, ali je imao i odluke u kojima se postavio kao gornji dom Parlamenta.Plenković želi da Ustavni sud ostane gornji dom Sabora s jasnom većinom i opozicijom - to ne želimo. Volja građana na izborima nam je dala dovoljan broj zastupnika da spriječimo da Ustavni sud bude gornji dom Hrvatskog sabora", kazao je Bauk.
"Neka volju građana ne spominje..."
Komentirao je izjave premijera u kojima se poziva na volju građana.
"Što se tiče volje građana, onda je volja građana da je barem jedna zastupnica parlamentarne većine izabrana na listi Mosta i Suverenista. Već je volja građana narušena tim prelaskom u parlamentarnu većinu. Ako ćemo o volji građana, neka ide na izbore. Barem u slučaju zastupnice Vučemilović. Ako mu je do volje građana, koliko građana nije izašlo na izbore pa će i prazna mjesta biti volja građana. Neka volju građana ne spominje kao argument jer mu ne ide baš u prilog. Da ne govorim o žetonima u prošlom sazivu", rekao je Bauk.
"Nikakvi spinovi, verbalna paljba i ništa drugo mu neće pomoći da nas uvjeri da mu damo većinu u Ustavnom sudu i da Ustavni sud pretvorimo u gornji dom Hrvatskog sabora", tvrdi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare