zastupnica Možemo
Raukar o Milanoviću i Plenkoviću: U svijet se šalje poruka da nismo ozbiljna država
Gošća našeg Borne Šmera u Novom danu bila je Urša Raukar-Gamulin, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su o otvorenom sukobu između Milanovića i Plenkovića oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz
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"To je nastavak duge borbe između dva brda koja sasvim sigurno Hrvatskoj ne donosi ništa dobro. To je sada eskaliralo više nego uobičajeno. Napad na generala Tihomira Kundida je novi nivo u njihovim prepucavanjima, koji je izuzetno loš", kazala je Urša Raukar-Gamulin, komentirajući sukob između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića oko slanja hrvatskih vojnika na paradu u Pariz.
Između dva brda
"General Kundid je ne samo osobno stavljen u poziciju da mora birati između dva brda, što je nedopustivo i nije prvi put. Stavljanje načelnika Oružanih snaga da mora odlučivati između dva brda zapravo je napad na Oružane snage i vrhovnog zapovjednika. U tom smislu, to je protivno Ustavu RH", dodala je, osvrnuvši se na izjavu premijera Plenkovića kako očekuje ostavku načelnika glavnog stožera OSRH u slučaju da on ne odobri slanje vojnika u Pariz.
"Taj sukob neće ništa dobro donijeti. Ako imate takav sukob preko pet godina i dobijete poziv od Emmanuela Macrona početkom svibnja, onda se to ne taji. Ne drži se u ladici nego se pokuša razgovarati s predsjednikom Republike. Međutim, HDZ i u ovom slučaju nastavlja sa svojim autokratskim metodama: 'Bit će ovako ili nikako'."
"Zakon o obrani nije sporan"
Dodala je kako se slaže da protokolarno ceremonijalne funkcije vojske zakonski pripadaju u ingerenciju ministra obrane, ali kako se to u ovom slučaju koristi ne bi li se produbio sukob između Banskih dvora i Pantovčaka.
"Zakon o obrani nije sporan. Međutim, kada imate ovakve sukobe pet godina, onda sasvim sigurno nije dobro za Republiku Hrvatsku da se koristi Zakon o obrani ne bi li se produbio sukob i da bi se dokazalo: 'Ja sam taj koji je glavni'. Mislim da je to potpuno pogrešno postavljeno i da će zbog toga RH imati posljedice sasvim sigurno."
Raukar-Gamulin dodaje kako to sve skupa šalje krivu poruku međunarodnoj zajednici.
"U svijet se šalje poruka da nismo ozbiljna država. Svijet se neće raspitivati tko je u pravu, samo će dobiti poruku da se glavni ljudi u ovoj državi ne mogu dogovoriti. To je državnički ispod svakog nivoa."
"S druge strane, na ovaj način, kao i nekim drugim potezima HDZ-a, dramatično se dijeli naše društvo, a to nije dobro. Prije svega ustaški pozdrav i dvostruke konotacije, koje su izronile iz nekog vijeća koje nema zakonsku snagu, a sada se i predsjednik Sabora i predsjednik Vlade prema tome odnose kao da je to zakona. To je drastično podijelilo ovo društvo", kaže Raukar-Gamulin.
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