Raukar o Milanoviću i Plenkoviću: U svijet se šalje poruka da nismo ozbiljna država

"S druge strane, na ovaj način, kao i nekim drugim potezima HDZ-a, dramatično se dijeli naše društvo, a to nije dobro. Prije svega ustaški pozdrav i dvostruke konotacije, koje su izronile iz nekog vijeća koje nema zakonsku snagu, a sada se i predsjednik Sabora i predsjednik Vlade prema tome odnose kao da je to zakona. To je drastično podijelilo ovo društvo", kaže Raukar-Gamulin.