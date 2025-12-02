Oglas

"mi to ne radimo"

Benčić: Zašto je HDZ u kampanji iskeširao stotine tisuća eura za jugoslavenske zastave?

Hina
02. pro. 2025. 16:14
03.04.2025., Zagreb - Predizborni plakat na Avenija Veceslava Holjevca. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Zastupnice Možemo i SDP-a Sandra Benčić i Ivana Marković prozvale su u utorak premijera Andreja Plenkovića zbog "podrške ekstremnoj desnici", a iz Mosta su  sudionike nedjeljnih prosvjeda nazvali "tzv. antifašistima".

Predsjednica Kluba Možemo Benčić je u izjavi novinarima u Saboru komentirala nedjeljne prosvjede protiv fašizma te čestitala organizatorima prosvjeda na porukama mira, jednakosti, demokracije i, kao najvažnije, obrane Ustava RH koje su, kako je istaknula, s pozornica diljem zemlje slali građanima.

Vrlo jasno su poručili da se ova zemlja voli tako da se brane njene temeljne vrijednosti i ono na čemu je sazdana, dodala je, a premijera Andreja Plenkovića usporedila je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem

"Šokantno je da premijer, kao i njegovi ministri, napadaju ljude zbog toga što su branili Ustav svoje zemlje. A način na koji to radi je još više šokantan jer je i tematski i metodološki je isti Vučićevoj metodi difamacije studenata - kao što Vučić sve studente naziva ustašama, tako Plenković i njegovi ministri građane koji pružaju otpor fašizaciji društva naziva jugokomunistima", ocijenila je Benčić. 

Među ostalim, prozvala je i gradonačelnika Zadra jer "opravdava nasilje nad mirnim prosvjednicima".

Benčić (Možemo): Plenković prikriva svoj kukavičluk i podršku ekstremnoj desnici

Benčić je rekla da je i osobno bila na među 10.000 ljudi koji su sudjelovali na prosvjedu, "točno tamo gdje je i svaki normalni građanin koji voli ovu zemlju i Ustav bio".

Upitana za transparente s porukama "Balkanska federacija bez država i nacija", kao i na ćirilici "jedan jezik-jedna borba", predsjednica Kluba Možemo! kazala je da to nisu bile poruke organizatora,  da ne postoji niti jedna politička parlamentarna stranka s programom koja bi se zalagala za takve stavove, poput Balkanske federacije.

"Plenković to stavlja kao političku temu da prikrije svoj kukavičluk i podršku ekstremnoj desnici", ocijenila je. 

Dodala je i da srpska nacionalna manjina ima pravo na izražavanje na svom jeziku i pismu te podsjetila da "Plenković do prije godinu i pol dana kada je bio u koaliciji sa SDSS-om, to nije dovodio u pitanje".

Demantirala je da su se na prosvjedu vijorile ili nosile jugoslavenske zastave. "Bila je zastava SR Hrvatske, koja je i jedna od povijesnih hrvatskih zastava. Ja osobno je ne bih nosila, mi smo nosili hrvatske zastave, međutim, ako je to problem, pa dajte mi recite zašto je HDZ u kampanji iskeširao stotine tisuća eura da bi jugoslavenske zastave stavio na plakate? Mi to ne radimo", rekla je. 

Marković (SDP): Prosvjed je poruka Vladi da se teror mržnje ljudi u crnom više neće tolerirati

Komentirajući premijerovu izjavu da je HDZ jedina prava i zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, SDP-ova Ivana Marković ocijenila je da HDZ "zaista jest brana normalnoj Hrvatskoj" te dodala, referirajući se na korupcijske afere, da zamišlja kako bi Hrvatska izgledala da nema HDZ-a. 

"Ovaj prosvjed je poruka Vladi da se teror koji se događa na ulicama, teror mržnje ljudi u crnom, zaista više neće tolerirati i da se Vlada mora pridržavati svih zakonskih okvira i Ustava", poručila je.

Osvrnula se i na izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da su tzv. antifašisti bili gori fašisti od fašizma i nacizma. "Mislim da bi se predsjednik Tuđman, na kojeg se HDZ-ovci pozivaju, posramio njihovih izjava. On je bio antifašist i prvoborac i u konačnici osoba koja se borila protiv fašizma", ustvrdila je. 

Upitana o porukama o Balkanskoj federaciji, jednoj naciji koja koristi jedan jezik, kao i zastavama sa zvijezdom petokrakom, Marković je poručila kako je za SDP situacija jasna - RH ima jednu jedinu zastavu, grb i himnu te je to jedino ispravno. Pritom je dodala kako je poruke "jedan jezik, jedna nacija" shvatila u smjeru da moramo živjeti u suživotu sa svim državama koje su u našoj blizini.

Miletić (Most): Organizatori su manipulirali Armadom, isprovocirana je

Marševi su posljednje političko hodanje propale političke ekstremističke ljevičarske ideje, istaknuo je mostov Marin Miletić, koji poruke s prosvjeda ocjenjuje "potpuno neprihvatljivima". 

"One ruše ustavno-pravni poredak RH. Balkanska federacija, poruke na ćirilici koje nemaju veze s mozgom, pa poruka iz srca Istre turistima da Hrvatska nije sigurna, koje su to laži i obmane. Mi smo najsigurnija država u EU. Imate ljude koji su plaćenici određenih struja i namjerno žele destabilizirati našu državu, ali neće u tome uspjeti", kazao je. 

Istinski antifašisti su naši branitelji koji su se 1991. borili protiv JNA, dodao je. 

"Mi u Hrvatskoj imamo prosvjed tzv. antifašista, a ustvari zagovaratelja crvenog fašizma zaogrnutih jugoslavenskim zastavama. A vezano za reakciju Armade, naravno da svatko osuđuje svaki oblik nasilja, ali istina je da su organizatori manipulirali s Armandom, na društvenim mrežama su montirali Che Guevaru i jedan natpis iz prošlosti, što je jako konsterniralo grupu, koja je odlučila reagirati. Isprovocirani su", rekao je. 

Teme
antifašizam hdz ivana marković jugoslavenska zastava sandra benčić ujedinjeni protiv fašizma

