Benčić: Zašto je HDZ u kampanji iskeširao stotine tisuća eura za jugoslavenske zastave?

Demantirala je da su se na prosvjedu vijorile ili nosile jugoslavenske zastave. "Bila je zastava SR Hrvatske, koja je i jedna od povijesnih hrvatskih zastava. Ja osobno je ne bih nosila, mi smo nosili hrvatske zastave, međutim, ako je to problem, pa dajte mi recite zašto je HDZ u kampanji iskeširao stotine tisuća eura da bi jugoslavenske zastave stavio na plakate? Mi to ne radimo", rekla je.