Benčić zbog Thompsona oplela po HDZ-u, iz stranke joj poručili: "Prema logici glavne zabraniteljice..."

"Prema “logici” glavne zabraniteljice, ispada da je Thompson lani bio režimski pjevač radikalno lijeve zagrebačke gradske vlasti, platforme Možemo i njenih SDP vodonoša. Jer je na dočeku hrvatskih rukometaša nakon osvajanja titule svjetskih viceprvaka u (su)organizaciji Grada Zagreba nastupio isti pjevač. Na istom Trgu bana Jelačića, početkom istog mjeseca veljače, i s istim gradonačelnikom Tomaševićem - koji je pozivao sugrađane da se u što većem broju pridruže proslavi. A Thompson tada, kao ni ove godine, nije otpjevao “Bojnu Čavoglave”. Jesu li mu to naredili Tomašević & Benčić? Hajdaš? Ili možda ipak Mile Kekin?", stoji u objavi HDZ-a.