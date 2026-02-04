Benčić zbog Thompsona oplela po HDZ-u, iz stranke joj poručili: "Prema logici glavne zabraniteljice..."

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je u utorak kako je bilo jasno da Thompson na dočeku rukometaša neće izvesti 'Bojnu Čavoglave' jer ga je instrumentalizirao HDZ, a na njenu izjavu oštro je reagirao HDZ na svojim društvenim mrežama.
"Jasno je da je Marko Perković Thompson instrumentaliziran od strane HDZ-a i da je njihov režimski pjevač. Kad mu plate da pjeva, pjeva, kad mu plate da ne pjeva, ne pjeva, kad mu kažu da pjeva ovo, pjeva to, kad mu kažu da ne pjeva to, ne pjeva", rekla je jučer Sandra Benčić.
"Zašto je na Hipodromu i u Areni uzvikivao ustaški pozdrav, a jučer ne? Jer mu je tako rečeno, to je tako jednostavno", kazala je jučer predsjednica saborskog Kluba Možemo! Benčić, koja stoga, istaknula je, nije ni očekivala da će Thompson na Trgu bana Josipa Jelačića i dočeku brončanih rukometaša u organizaciji Vlade izvesti 'Bojnu Čavoglave'.
Na njenu kritiku oštro je odgovorio danas HDZ, čiju objavu na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti:
"Prema “logici” glavne zabraniteljice, ispada da je Thompson lani bio režimski pjevač radikalno lijeve zagrebačke gradske vlasti, platforme Možemo i njenih SDP vodonoša. Jer je na dočeku hrvatskih rukometaša nakon osvajanja titule svjetskih viceprvaka u (su)organizaciji Grada Zagreba nastupio isti pjevač. Na istom Trgu bana Jelačića, početkom istog mjeseca veljače, i s istim gradonačelnikom Tomaševićem - koji je pozivao sugrađane da se u što većem broju pridruže proslavi. A Thompson tada, kao ni ove godine, nije otpjevao “Bojnu Čavoglave”. Jesu li mu to naredili Tomašević & Benčić? Hajdaš? Ili možda ipak Mile Kekin?", stoji u objavi HDZ-a.
