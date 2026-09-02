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"Europsko odlagalište otpada"

Benčić: Plenković na dan prosvjeda bježi u Italiju. Neka uzme vreću otpada iz Gospića i pita Meloni je li njihovo

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 11:04
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Konferencija za medije povodom zajednicke kampanje SDP-a i Mozemo!
Nikola Cutuk/PIXSELL

Koordinatorica i saborska zastupnica Možemo, Sandra Benčić, komentirala je aferu oko ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i činjenicu da premijer Andrej Plenković u subotu, kada će se u Zagrebu održati veliki prosvjed, putuje u Italiju

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"Danas, tri dana prije prosvjeda, Andrej Plenković ide u Gospić, a u subotu kada tisuće dolaze u Zagreb prosvjedovat protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježi u Italiju", poručila je Sandra Benčić putem svog Facebook profila.

"Sugeriram da ponese vreću otpada iz Gospića na subotnji put i pita Giorgiju Meloni je li njihovo", dodala je Benčić.



Teme
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