"Europsko odlagalište otpada"
Benčić: Plenković na dan prosvjeda bježi u Italiju. Neka uzme vreću otpada iz Gospića i pita Meloni je li njihovo
Koordinatorica i saborska zastupnica Možemo, Sandra Benčić, komentirala je aferu oko ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću i činjenicu da premijer Andrej Plenković u subotu, kada će se u Zagrebu održati veliki prosvjed, putuje u Italiju
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"Danas, tri dana prije prosvjeda, Andrej Plenković ide u Gospić, a u subotu kada tisuće dolaze u Zagreb prosvjedovat protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježi u Italiju", poručila je Sandra Benčić putem svog Facebook profila.
"Sugeriram da ponese vreću otpada iz Gospića na subotnji put i pita Giorgiju Meloni je li njihovo", dodala je Benčić.
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