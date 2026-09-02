"FOND JE DONIO ODLUKE"
Plenković iz Gospića: Razumijemo zabrinutost građana, Vlada je preuzela sanaciju odlagališta
Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručio je premijer Andrej Plenković u srijedu na početku sastanka u Gospiću, dodajući kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama.
"Današnji sastanak organiziran je s ciljem da zajednički raspravimo trenutnu situaciju, da Vlada predstavi odluke koje je Fond za zaštitu okoliša donio jučer i danas. Razumijemo zabrinutost građana Gospića i Ličko-senjske županije i cijele zainteresirane javnosti u vezi otpada koji je nezakonito odlagan", rekao je predsjednik Vlade u uvodnom dijelu sastanka otvorenom za medije.
Istaknuo je kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluku o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta kako bi bio "otklonjen i najmanji trag i mogućnost protjecanja vode" te za odnošenje dijela otpada koji se nalazi u vrećama.
"Kad je riječ o rasutom otpadu, riječ je o četiri i pol tisuće tona, Povjerenstvo Fonda analizira pristigle ponude ubrzano sa svih aspekata, odluka će se donijeti između dva ponuditelja ili će eventualno, ukoliko bude nekih prepreka, postupak biti poništen te će se krenuti u postupak pregovora", dodao je.
'Dani su nalozi nadležnim tijelima'
Govoreći o zakopanom otpadu, kojeg prema procjenama ima oko 33 tone i 33.000 tona, Plenković je poručio kako su u tijeku pripreme za njegovo uklanjanje.
"Kao što je bilo kazano i na sastanku održanom između ministra Bačića, ministrice Vučković i predstavnika udruga iz Gospića, ta analiza će biti dovršena i nakon toga će se krenuti i s pozivom ili pregovarajućim postupkom za njegovo rješavanje. Taj bi postupak, prema procjenama Ministarstva, bio dovršen za maksimalno 20-ak dana od danas. Nakon toga je cilj sav zakopani otpad što prije moguće odnijeti iz Gospića. Jednaka je situacija i s otpadom koji se nalazi u silosima, on je u zatvorenom objektu i ne predstavlja prijetnju okolišu, međutim, i taj će otpad biti saniran i odnesen", rekao je.
Politička poruka je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dani, naglasio je. "Što se tiče zdravstvene situacije, sve dosadašnje analize HZJZ-a pokazale su da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće. To naglašavam zbog objektivne zabrinutosti ljudi i zato su sve informacije koje daje HZJZ s pojačanim uzorkovanjima itekako važne, pouzdane i točne", rekao je.
'Ubrzava se proces sanacije'
Kada je riječ o kaznenom dijelu, premijer je istaknuo kako je u tijeku kazneni postupak protiv fizičkih i pravnih osoba, koje su odgovorne za dovoženje otpada.
"Mi ne možemo prejudicirati kazneni postupak, međutim, svi oni koji su odgovorni za ovo, a pred sudom se utvrdi da su krivi, za svoja će postupanja i odgovarati", dodao je.
Naglasio je kako je važno da je "Vlada odmah, čim je mogla, krajem listopada 2025. i početkom studenog 2025. nizom odluka preuzela proces sanacije ovog odlagališta" te najavio ubrzanje procesa.
"Ovaj primjer će sigurno pridonijeti boljem sustavnom i osnaživanju cijelog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, ima odlagališta opasnog otpada koja su desetljećima nesanirana, međutim, cijeli sustav će dobiti novu dinamiku, nove zadaće i bit će u boljem stanju", kazao je.
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