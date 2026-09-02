Plenković iz Gospića: Razumijemo zabrinutost građana, Vlada je preuzela sanaciju odlagališta

"Kao što je bilo kazano i na sastanku održanom između ministra Bačića, ministrice Vučković i predstavnika udruga iz Gospića, ta analiza će biti dovršena i nakon toga će se krenuti i s pozivom ili pregovarajućim postupkom za njegovo rješavanje. Taj bi postupak, prema procjenama Ministarstva, bio dovršen za maksimalno 20-ak dana od danas. Nakon toga je cilj sav zakopani otpad što prije moguće odnijeti iz Gospića. Jednaka je situacija i s otpadom koji se nalazi u silosima, on je u zatvorenom objektu i ne predstavlja prijetnju okolišu, međutim, i taj će otpad biti saniran i odnesen", rekao je.