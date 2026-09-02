"U jednom vrlo šamarajućem obrazloženju Ustavni sud je dosta toga napisao o tome što ne valja u gospodarenju otpadom i posebno kako je Ministarstvo sa sebe htjelo skinuti odgovornost te prebaciti na jedinice lokalne samouprave po načelu 'brigo moja, prijeđi na drugoga', kao da jedinice lokalne samouprave imaju čarobni štapić gdje će i na koji način odlagati taj otpad", rekao je Bauk.