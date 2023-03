Beroš: Ne živimo u zemlji čudesa, ne možemo čarobnim štapićem sve ostvariti

Podijeli :

N1

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je ustvrdio da reformom zdravstvenog sustava počinju bitku za zdravlje hrvatske nacije, a idući tjedan prijedlozi zakona koji će bit iosnova reforme, bit će upućeni na glasanje u Sabor.

“Bitka za ozdravljenje zdravstvenog sustava, bitka za zdravlje hrvatske nacije”, tako je ministar Vili Beroš nazvao planiranu reformu sustava na početku izjave ispred Ministarstva zdravstva te dodao:

“Želimo sustav učiniti boljim, trudimo se to već godinu i pol dana. Idući tjedan prijedlozi ovih zakona bit će upućeni u Sabor, nadam se da će biti usvojeni. To je prvi korak, a slijedi rad na izmjeni mreže javnozdravstvene zaštite, a radna tijela su već osnovana.”

Na pitanje što će pacijenti prvo konkretno vidjeti, Beroš je rekao:

“Pacijente smo htjeli vratiti u fokus. Niz elemenata se odnosi na to, ali sljedeći petak ćemo predstaviti novi plan preventivnih zdravstvenih pregleda. Preventiva je osnova. Dio tog procesa je na pacijentu. Edukacijama, razvojem zdravstvene pismenosti želimo podići svijest o važnosti preventivnih pregleda. Cilj je izjednačiti se s Europom do 2030.”

“Porazno je da 5 posto stanovništva dvije godine nije posjetilo liječnika” Nestašica lijeka zbog TikToka: “I Hrvatska osjeća posljedice”

Govoreći o najavljenim sistematskim pregledima istaknuo je da će se za to osposobiti ordinacije primarne zdravstvene zaštite:

“To je predviđeno, ali to ćete čuti u petak. Provodit će se na nivou primarne zdravstvene zaštite, poglavito u okvirima domova zdravlja. Zato treba ojačati domove zdravlja. Na Hvaru 50 stanovnika svakodnevno putuje u Split na specijalističke preglede. Zar nije logičnije ako liječnik iz Splita jednom dnevno ode na Hvar pa nema troška vremena tih ljudi, nema putnih troškova, nema bolovanja. Istina je da taj liječnik mora napraviti napor – za to mora biti plaćen. Znate zašto nema dovoljno liječnika primarane zdravstvene zaštite? Jer se od devedesetih više od desetljeća nisu raspisivale specijalizacije za te djelatnosti, od prvog dana to govorim. Od prvog dana govorim da nema dovoljno liječnika primarne zdravstvene zaštite – i nedovoljno je visoka plaća – to se isto rješava.”

“Ne živimo u zemlji čudesa pa da mislimo da domovi zdravlja koji su zanemareni, mogu čarobnim štapićem sve ostvariti”, rekao je i napomenuo da će se o tome svemu voditi računa.

Prokomentirao je i dolazak inspekcije u KB Dubrava: “Informiran sam o anonimnom dopisu vezano uz funckioniranje KB Dubrava. Čuo sam se s ravnateljem, inspekcija je upućena. Imali su 34 hitna inspekcijska nadzora u zdravstvenom sustavu. Prema prvim informacijama ravnatelj me izvijestio da nije riječ o velikim propustima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

VIDEO | Trenutak u kojem ruski tenk puca na ukrajinskog snimatelja Predstavnik dostavljača nakon sastanka u Vladi: “Imamo dobru i lošu vijest” Grlić Radman: Milanović bi vjerojatno uživao da je upravitelj nekog zatvora