Bespravna gradnja kao kazneno djelo? U ilegalnom naselju u Istri imenovali ulice, postavili si i rasvjetu

Bespravna gradnja u Hrvatskoj ozbiljan je problem, a osobito teško stanje je na priobalju i u Istri. Ilegalni objekti niču na poljoprivrednom zemljištu, u šumama i čak unutar zaštićenih područja prirode, pri čemu se devastira prostor i okoliš.
Vlada je najavila pooštravanje zakona, prema kojem bi bespravna gradnja trebala postati kazneno djelo, neovisno o lokaciji. Time bi, smatraju u Istri, konačno mogao doći kraj praksi koja gotovo izmiče kontroli.
U općini Marčana niknulo ilegalno naselje
Posebno se ističe primjer općine Marčana, gdje je samo pokraj sela Pavičini u posljednje tri godine niknulo čitavo ilegalno naselje. Velika parcela podijeljena je na stotinu manjih, a zasad je izgrađeno oko pedeset objekata.
Bespravni graditelji ondje su uredili putove, imenovali ulice i postavili javnu rasvjetu na solarno napajanje. Načelnik općine Predrag Pliško ističe da se bore svim raspoloživim sredstvima te da su prijavili više od 600 slučajeva Državnom inspektoratu.
Nisu pošteđena ni zaštićena područja
Slična je situacija i u Vodnjanu, gdje postoji više od tisuću ilegalnih građevina. Komunalni redari upozoravaju da graditelji često uklone objekt kada dođe inspekcija, ali ga potom ponovno postave. “Kad vide da nisi više prisutan, opet ga vrate”, kaže glavni komunalni redar Vodnjana Roberto Ostoni.
Ni zaštićena područja prirode nisu pošteđena. Javne ustanove koje njima upravljaju redovito prijavljuju slučajeve, no rezultati su slabi. “Bile su sve moguće inspekcije, ali čovjek i dalje tamo radi i živi. Ništa mu se nije dogodilo”, izjavila je ravnateljica Javne ustanove Natura Histrica Silvia Buttignoni.
U Istri se stoga pozdravlja Vladin prijedlog kojim bi bespravna gradnja postala kazneno djelo.
“Kad netko završi u zatvoru zbog bespravne gradnje, vjerujem da će to biti jasna poruka svima ostalima”, rekao je istarski župan Boris Miletić. Državni inspektorat je u posljednjih šest godina zbog nezakonite gradnje proveo oko 1600 postupaka i uklonio približno 600 objekata, prenosi HRT.
