Bespravna gradnja kao kazneno djelo? U ilegalnom naselju u Istri imenovali ulice, postavili si i rasvjetu

Ni zaštićena područja prirode nisu pošteđena. Javne ustanove koje njima upravljaju redovito prijavljuju slučajeve, no rezultati su slabi. “Bile su sve moguće inspekcije, ali čovjek i dalje tamo radi i živi. Ništa mu se nije dogodilo”, izjavila je ravnateljica Javne ustanove Natura Histrica Silvia Buttignoni.