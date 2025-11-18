Oglas

BiH: Deset optuženih za šverc duhana, petoro su i hrvatski državljani

Hina
18. stu. 2025. 14:56
N1 BiH/Ilustracija

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u utorak je podignulo optužnicu protiv deset osoba koje tereti za krijumčarenje duhanskih proizvoda u vrijednosti većoj od 600 tisuća eura, a pet optuženih su i hrvatski državljani.

Kako su priopćili iz Tužiteljstva BiH svi optuženi postali su članovi organizirane kriminalne skupine koja je u nezakoniti promet stavila više od 300 tona duhana i duhanskih prerađevina.

Te su proizvode plasirali na tržištu BiH i na taj način stekli protupravnu imovinsku korist od 1,3 milijuna konvertibilnih maraka odnosno 665 tisuća eura koju su potom stavili u legalni promet odnosno počinili kazneno djelo pranja novca.

Kao organizator te grupe naveden je Jerko Vican iz Posušja koji ima državljanstva BiH i Hrvatske.

Tužiteljstvo ga tereti i da je podmićivanjem u skupinu uključio Ljulajnu Marjanović, također državljanku BiH i Hrvatske koja je bila zaposlena u Upravi za neizravno oporezivanje (UNO) što je u BiH naziv za carinsku upravu.

BiH šverc duhana

