Uskok pokrenuo istragu protiv trojice krijumčara kokaina i marihuane

Preprodajom droge osumnjičenici su si pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887 eura, koju su međusobno podijelili prema ulogama u zločinačkom udruženju, izvijestio je Uskok koji je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv državljanina Crne Gore, dok se preostala dvojica već nalaze u istražnom zatvoru.