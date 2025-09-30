Plenković: Htjeli smo od Mađara kupiti udjele u INA-i, nisu pristali

Andrej Plenković govorio je o vlasništvu MOL-a nad INA-om u kontekstu optužbi koje je proteklih dana Mađarska uputila Hrvatskoj, a vezano uz transport nafte Janafa u tu zemlju.
Plenković: Pogrešno je bilo prodavati udjele u INA-i
"Moje je mišljenje odavno jasno: pogrešno je bilo prodavati udjele u INA-i, pogotovo nakon iskustva s energetskom krizom. Napravili smo evaluaciju i ponudili odgovarajuću cijenu, ponudili smo ono što je razumno i što je u tom trenutku odgovaralo svim najmeritornijim procjenama najvećih stručnjaka u energetskom sektoru, no mađarska strana to nije prihvatila.
Mi nismo u poziciji da platimo nešto pet puta više. Ako budu htjeli prodati po normalnoj cijeni - kupit ćemo", rekao je Andrej Plenković, piše Index.
Mađarske optužbe
Podsjetimo, Mađarska optužuje Hrvatsku da preko Janafa, državnog operatora naftovoda, naplaćuje previsoke tarife za transport nafte, tvrdeći da to ugrožava opskrbu i sigurnost njihove energetike.
Budimpešta je Zagreb više puta prozvala zbog "zloupotrebe monopolskog položaja" te tražila smanjenje naknada. Hrvatska strana, međutim, odgovara da su cijene transporta tržišne, u skladu s europskim pravilima i usporedive s tarifama u drugim državama, te da Janaf posluje transparentno i profitabilno, bez diskriminacije korisnika.
Također se navodi da Mađarskoj nije problem opskrba nafte, već cijena koja je povoljnija u slučaju direktnog uvoza ruske nafte preko naftovoda Družba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
