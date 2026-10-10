Bosanac: Odbor za predstavke EP-a traži očitovanje o slučaju Pampas, Hrvatska ignorira

"Predstavka je došla do nas i dobila je podršku svih klubova. Komisija se očitovala u toj predstavci, rekla da nema problema, ali je Parlament rekao da problema ima i tražili smo dodatne informacije od nadležnih tijela RH koje nisu došle", objasnio je Bosanac ponovivši da ništa nije odbijeno i da postupak traje.