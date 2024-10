Božinović: Odluka o NATO misiji bi prošla u saboru da Milanović nije napravio priču

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu da bi odluka o misiji NSATU prošla kroz Hrvatski sabor da predsjednik Zoran Milanović nije iznio tezu da ta misija znači uključivanje u rat, od čega je htio "napraviti priču".

“Da predsjednik Republike nije iznio tezu da ta misija znači uključivanje u rat, ta odluka bi prošla kroz Sabor, i siguran sam da nitko od zastupnika ne bi dovodio u pitanje da dva časnika odlaze u Wiesbaden. Međutim, on je htio od toga napraviti priču, ne bih nagađao o motivima, i imamo situaciju kakvu imamo”, rekao je Božinović komentirajući to što je u petak u Hrvatskom saboru odgođeno glasovanje o misiji NSATU, najavu dolaska pomoćnika glavnog tajnika NATO-a te oporbu koja se na to i dalje buni.

Kazao je i da javnost, a pogotovo zastupnici u Hrvatskom saboru “ne bi trebali donositi odluke na temelju neistina”.

“Zbog toga smo sve ovo vrijeme pokušavali i pokušavamo da se istina o toj misiji probije i dođe do hrvatskih zastupnika. To je bio pokušaj i s dolaskom na Odbor za obranu generala Kundida kojemu je to zabranjeno, a sada dolazi zamjenik glavnog tajnika NATO-a – ne kako bi se uključio u političke rasprave u Hrvatskoj nego kako bi s pozicije drugog čovjeka NATO saveza objasnio i odgovorio na sva eventualna pitanja koja hrvatski zastupnici mogu imati. Jer, NATO nema što kriti”, kaže Božinović.

“Njemu pretpostavljam nije bio problem doći zato što je i sam NATO suočen sa hibridnim djelovanjem, raznim dezinformacijama kojima je cilj unijeti razdor u unutarnju politiku zemalja članica, kako NATO-a tako i EU”, naveo je Božinović.

Izrazio je nadu da će zastupnici koji imaju bilo kakve dvojbe iskoristiti tu mogućnost, razgovarati s predstavnikom NATO saveza, organizacije koje je Hrvatska vrlo kredibilan član te dodao da je ta pozicija Hrvatske od krucijalne važnosti u ovim nemirnim vremenima.

“Za NATO sam je uključivanje u rat ‘crvena linija’, ne dolazi u obzir, i stvarno ne razumijem zašto se, pa čak i ako je kampanja, koriste takve neistine jer, ponavljam, one nisu u interesu nacionalne sigurnosti RH”, naglasio je Božinović.

Ustvrdio je da to ne šalje dobro poruku ni prema saveznicima u NATO-u ni prema saveznicima u EU, kao ni poruka od jučer da neki zastupnici ne žele razgovarati s drugim čovjekom NATO-a te istaknuo da hrvatska Vlada čvrsto stoji na proeuropskoj i proatlanskoj orijentaciji jer je to u ekonomskom i sigurnosnom interesu RH.

Božinović je izjavu novinarima dao nakon Općeg sabora HNS gdje je izabrano novo stranačko predsjedništvo te je izrazio nadu u dobru suradnju HDZ-a s tim i ostalim koalicijskim partnerima zahvaljujući i pokazateljima prema kojima se Hrvatska nikad brže nije razvijala nego u mandatu ove Vlade.

