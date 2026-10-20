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"nema saznanja "

Božinović odgovorio na pitanje obučavaju li navijače osobe s vojnim iskustvom

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Hina
|
20. lis. 2026. 15:04
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Obilazak drzavne granice na podrucju PU sisacko-moslavacke. potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Bozinovic Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je u utorak da policija postupa protiv osumnjičenih za kaznena djela, a ne protiv navijačkih skupina ili klubova te kazao da nema saznanja da osobe s vojnim iskustvom obučavaju navijače kako da se ponašaju i kreću u skupinama.

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"Ja takvih saznanja nemam niti ih ima policija", rekao je Davor Božinović odgovarajući na novinarsko pitanje o navodnoj obuci navijača koju provode osobe s vojnim iskustvom.

Naglasio je da policija postupa prema osobama za koje policija, državno odvjetništvo i sudac istrage smatraju da su osumnjičene za počinjenje kaznenog djela.

"Postoji i za njih presumpcija nevinosti. Ali nije ovo nikakvo postupanje protiv nekog kluba ili njegovih navijača, već jednostavno provođenje zakona", rekao je ministar.

Dodao je da su se slični postupci prema pojedinim osobama provodili i ranije te upozorio da od aktualnih događaja ne treba stvarati "famu da se radi o nekakvoj zavjeri".

Božinović je ocijenio da policija svoj posao obavlja učinkovito, profesionalno i u skladu sa zakonom.

Teme
davor božinović navijači neredi policija preventivni rad provođenje zakona

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