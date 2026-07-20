Milanović je podsjetio da su na mimohodu u Parizu sudjelovali pripadnici ATJ Lučko na Božinovićevu zapovijed odnosno ravnatelja policije. "I on sad ide komentirati što je Kundid trebao napraviti, a to je ono što mu zapovijedi vrhovni zapovjednik", kazao je Milanović te dodao da to tako funkcionira i da ga je ministar unutarnjih poslova razočarao jer je imao bolje mišljenje o njemu.