POSJET SLOVENSKOG KOLEGE
Božinović: Svi oni koji nemaju pravo ostati u EU-a moraju je napustiti. To ne znači da smo nehumani
Stroža pravila evidentiranja i povrataka čine temelj uspješne borbe protiv nezakonitih migracija, složili su se hrvatski i slovenski ministri unutarnjih poslova u Mariji Gorici u utorak.
Na razini Europske unije od 12. lipnja u primjeni je niz odredbi iz pakta o azilu i migracijama kao sveobuhvatnog pristupa za jačanje i integraciju europskih politika o migracijama, azilu, upravljanju granicama i integraciji.
Dokument među ostalim predviđa olakšavanje vraćanja nezakonitih migracija, ali i sustavnije praćenje dolazaka osoba iz trećih zemalja korištenjem tzv. sustava Eurodac u koji se unose biometrijski podaci osoba.
“Pakt predstavlja novi pristup politici migracija koje Slovenija i Hrvatska zagovaraju: nema usPješne borbe protiv nezakonitih migracija ako svi ne postupamo na isti način”, rekao je minstar Davor Božinović.
“Svi oni koji nemaju pravo ostati u EU-a moraju je napustiti. Oko toga između nas nema spora”, sažeo je zajednički stav dviju susjednih država.
Krijumčarske skupine
Slovenski ministar unutarnjih poslova Franci Matoz u svojem je prvom međunarodnom posjetu otkako je Slovenija dobila novu vladu predvođenu Janezom Janšom, a činjenica da se on događa “u Hrvatskoj puno govori o odnosu naših dviju zemalja”, rekao je Matoz. Ministri su se sastali u selu Mariji Gorici u Zagrebačkoj županiji koje je svega tri kilometra udaljeno od slovenske granice.
Božinović je također slovenskom kolegi zahvalio na odluci slovenske vlade o ukidanju kontrole na granici jer se granice EU-a štite na vanjskim rubovima jer migranti ne putuju glavnim cestama i autoputom kako bi ušli na prostor Unije.
“Slovenija je pakt već djelomično provela i unapređuje ga kroz ispunjavanje Eurodaca evidentiranjem migracija, što će naravno poboljšati povratak nezakonitih migranata”, rekao je slovenski ministar.
Božinović je rekao da krijumčarske skupine migranata pokazuju vrlo veliku prilagodljivost.
“Zato je važno da države vode postupak na isti način: registracija i biometrijski podaci, to smanjuje mogućnost manipulacije. Ako svi znamo tko su ti ljudi, lakše je detektirati problem”.
Centri za obradu
Osim vraćanja ilegalnih migranata pakt predviđa i gradnju centara u vanjskim država članicama gdje će se učinkovitije obrađivati njihovi statusi.
“Procedura je u roku od 7 dana utvrditi odakle je migrant došao. Ako je došao iz zemlje čiji su zahtjevi za priznavanje azila više od dvadeset posto slučajeva odbijeni, on automatski ne ostvaruje pravo za međunarodnu zaštitu i prebacuje se u program povratka”, objasnio je Božinović.
U Dugom Dolu postoji takav centar, a u planu je još jedan na području Željave u Ličko-Senjskoj županiji koji će se financirati europskim novcem, rekao je hrvatski ministar i potpredsjednik vlade.
“Išli smo logikom izgradnje centara tamo gdje ionako migranti najviše prolaze i kako bismo ilegalne prolaze stavili pod jaču pasku policije, a to je na kraju i viša razina sigurnosti za stanovnike”, rekao je.
Ministar unutarnjih poslova dodao je da ovo ne znači da Europska unija postaje nehumana već se staje na kraj zloupotrebama, a svaka država ima jasne granice koje može tolerirati.
“Onaj tko treba pomoć neće lagati oko toga tko je i što je, zaključio je ministar.
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