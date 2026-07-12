UZROK SE ISTRAŽUJE
Buktinja u Sesvetama: Izgorjelo deset automobila, oštećen i brod
Čak 13 automobila oštećeno je u požaru koji je tijekom noći izbio u autoservisu u Travanjskoj ulici u Sesvetama.
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Zagrebački vatrogasci dojavu o požaru zaprimili su 22 minute nakon ponoći, nakon čega su na mjesto događaja upućene vatrogasne ekipe.
Deset vozila potpuno uništeno
Prema posljednjim informacijama s terena, deset automobila u potpunosti je izgorjelo, jedan je nagorio, dok su još dva pretrpjela manja oštećenja piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
Požar se tijekom gašenja proširio izvan ograde autoservisa te zahvatio i brod koji se nalazio u blizini, pri čemu je i on oštećen.
Vatrogasci su uspjeli staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njezino daljnje širenje.
Policija utvrđuje uzrok
Točan uzrok izbijanja požara, kao i visina materijalne štete, koja će prema svemu sudeći biti velika, bit će poznati nakon policijskog očevida.
Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Jutarnji list, jedna od mogućnosti koju istražitelji razmatraju jest da je požar izazvao ljudski faktor.
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