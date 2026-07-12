spriječeno širenje
Vatrogascima u najtežim trenucima pomogla kiša: Požar na Korčuli stavljen pod kontrolu
Kada se činilo da će vatrena stihija progutati velik dio otoka Korčule, osobito područja oko Blata i Smokvice, vatrogascima je u najtežim trenucima stigla pomoć iz neba. Počela je padati dugo iščekivana kiša koja je obuzdala požar i spriječila njegovo nekontrolirano širenje.
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U gašenju požara domaćim vatrogascima iz DVD-a Smokvica pridružile su se snage iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, koje su tijekom dana pristizale na požarište kako bi pomogle u obrani naselja i zaustavljanju širenja vatre. Zbog ozbiljnosti situacije u pripravnosti su bile i dodatne vatrogasne snage s kopna, spremne za upućivanje na Korčulu bude li to bilo potrebno, piše Stanislav Soldo za Slobodnu Dalmaciju.
Kiša koja je zahvatila požarište stigla je u presudnom trenutku, pruživši vatrogascima prijeko potreban predah nakon višesatne iscrpljujuće borbe s vatrom.
Iako je najgori scenarij izbjegnut, požar je iza sebe ostavio apokaliptične prizore. Velike površine oko Smokvice pretvorene su u zgarište, a nekadašnje zelenilo zamijenili su pocrnjeli borovi, spaljeno raslinje i gust sloj pepela.
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