Vatrogascima u najtežim trenucima pomogla kiša: Požar na Korčuli stavljen pod kontrolu

U gašenju požara domaćim vatrogascima iz DVD-a Smokvica pridružile su se snage iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, koje su tijekom dana pristizale na požarište kako bi pomogle u obrani naselja i zaustavljanju širenja vatre. Zbog ozbiljnosti situacije u pripravnosti su bile i dodatne vatrogasne snage s kopna, spremne za upućivanje na Korčulu bude li to bilo potrebno, piše Stanislav Soldo za Slobodnu Dalmaciju.