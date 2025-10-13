Butković: Za budućnost Jadrolinije ne treba strahovati

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u ponedjeljak, komentirajući neslaganje sindikata s načinom odabira brodara za liniju Split-Supetar-Split, da je to legitimno ali država skrbi o Jadroliniji pa ne treba strahovati za njezinu budućnost.
Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske najavio je za danas mirno okupljanje u trajektnoj luci Split, na kojemu će iskazati nezadovoljstvo postupkom koji je provela Agencija za obalni i linijski pomorski promet i načinom odabira brodara za novu brzobrodsku liniju Split-Supetar Split te ukazati na nedorečen Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.
Sindikat smatra da se odobravanjem plovidbe komercijalnom brodaru Kapetan Luka Krilo na liniji Split-Supetar-Split Jadrolinija stavlja u nepovoljnu poziciju, no Oleg Butković kaže kako je mirni prosvjed legitiman, ali država itekako skrbi o Jadroliniji pa u tom smislu ne treba strahovati za budućnost Jadrolinije.
"Jadrolinija će početkom 2026. potpisati zajam sa Svjetskom bankom, koji smo pripremili zajedno s Upravom i Svjetskom bankom, oko 200 milijuna eura za nabavku novih brodova. Dio ide iz modernizacijskog, odnosno klimatsko-socijalnog fonda koji osigurava Ministarstvo zaštite okoliša“, rekao je.
Butković je najavio da Jadroliniju očekuju velika ulaganja u flotu. „Naša je zadaća bila da se osiguraju sredstva i stvorimo uvjete da se to može realizirati. Jadrolinija treba raditi sukladno zakonskim procedurama, kao i svi brodari, a Agencija ne može nikoga staviti u neravnopravan položaj u odnosu na Jadroliniju“, dodao je.
Kaže kako se radi o komercijalnoj katamaranskoj liniji, koja nema državnu potporu i nije trajektna linija. Osim toga, postoje i situacije gdje netko drugi održava državnu liniju, a Jadrolinija vozi na komercijalnoj osnovi, pa to nije za Hrvatsku nešto novo.
„Mi ćemo napraviti nadzor cijelog postupka nad Agencijom, jer smo dobili signal, i vidjet ćemo je li bilo sve po zakonu,“ rekao je ministar i ponovio da je država uvijek skrbila o Jadroliniji, u svim vladama, pa će tako biti i dalje.
Na pitanje o Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, Butković je odgovorio da zakon ima određenih nedorečenosti, pa će se osnovati radna skupina i u suradnji s Europskom komisijom vidjeti kako se zakon može poboljšati.
Butković je u Crikvenici potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Omorika u Dramlju, a nakon toga u Opatiji će potpisati ugovor za dogradnju luke, sekundarnog lukobrana i obale u Iki.
