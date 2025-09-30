Oglas

Svjetska banka

Jadrolinija i moćni partneri kreću u zelenu obnovu flote

author
Hina
|
30. ruj. 2025. 12:47
Trajekti Jadrolinije koji plove prema srednjedalmatinskim otocima.
Ivo Cagalj/PIXSELL

Jadrolinija i Međunarodna financijska korporacija (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke, potpisali su pismo namjere o pripremi ulaganja za financiranje obnove flote, izvijestila je Jadrolinija u utorak.

Potpisivanje je uslijedilo nakon višemjesečne intenzivne suradnje s predstavnicima IFC-a i Svjetske banke, tijekom koje su definirani uvjeti financiranja investicijskog programa u skladu s potrebama i razvojnim prioritetima tvrtke.

Očekuje se da će suradnja s IFC-om i Svjetskom bankom osigurati potporu transformaciji i modernizaciji flote, s naglaskom na održivost, energetsku učinkovitost i zelenu tranziciju.

Ovo partnerstvo predstavlja važan korak prema provedbi plana obnove flote, a potpisano pismo namjere snažna je potvrda povjerenja koje međunarodne financijske institucije ukazuju strateškom razvoju Jadrolinije, kaže se u priopćenju.

"Suradnja s IFC-om i Svjetskom bankom snažan je dokaz povjerenja u našu strategiju i dodatni poticaj za provedbu planiranih ulaganja", izjavio je predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović.

"Ovo partnerstvo važan je korak u napretku zelene tranzicije Hrvatske", rekao je viši menadžer IFC-a za jugoistočnu Europu Marcelo Castellanos.

Teme
Jadrolinija Svjetska banka zelena tranzicija

