Sve više svjedočanstava o čakovečkoj bolnici: "Kao da dođete u bunker". Sve provjerava Ministarstvo

"Ja sam brinuo o mami prije nego li je otišla u starački dom početkom ove godine, jedno 4,5 puta sam je vodio u zadnje dvije godine na hitni prijem u Čakovec zbog aritmije srca i tako dalje. Vi kao da dođete u bunker unutra, preko interfona komunicirate, izvade na početku krv kao sad će ustanoviti pa vas zovu nakon četiri sata da ta krv više nije dobra da mora ponovno u mom slučaju sa ženom od 92 godine. Ja sam tamo plaćao karte za parking sedam, osam sati. U tri od četiri slučaja, ona je zadržana ipak nije bilo bezazleno, a na to se čekalo sedam sati."