"PRIVATNIK JU JE SPASIO"
Sve više svjedočanstava o čakovečkoj bolnici: "Kao da dođete u bunker". Sve provjerava Ministarstvo
Ministarstvo zdravstva pokrenulo je inspekcijski nadzor u Županijskoj bolnici Čakovec nakon niza svjedočanstava pacijenata, a javio se i novi pacijent koji tvrdi da je zbog loših iskustava pomoć za svoju majku morao potražiti u privatnoj bolnici u Varaždinu.
U čakovečku bolnicu stiže inspekcija Ministarstva zdravstva nakon što je u javnost izašlo više svjedočanstava pacijenata o njihovim iskustvima na hitnom prijemu, piše net.hr.
Među njima je i Željko Tomašić iz Karlovca, koji kaže da je zbog zdravstvenih problema svoje majke tijekom posljednje dvije godine više puta dolazio na Hitnu u Čakovcu.
"Imate masu Međimuraca koje idu na preglede i operacije u Varaždin, Zagreb, a ne u Čakovec...", kaže Tomašić za RTL Danas, objašnjavajući da su loša iskustva dovela do gubitka povjerenja u bolnicu. Opisao je i kako je izgledao jedan od dolazaka na hitni prijem s majkom.
"Ja sam brinuo o mami prije nego li je otišla u starački dom početkom ove godine, jedno 4,5 puta sam je vodio u zadnje dvije godine na hitni prijem u Čakovec zbog aritmije srca i tako dalje. Vi kao da dođete u bunker unutra, preko interfona komunicirate, izvade na početku krv kao sad će ustanoviti pa vas zovu nakon četiri sata da ta krv više nije dobra da mora ponovno u mom slučaju sa ženom od 92 godine. Ja sam tamo plaćao karte za parking sedam, osam sati. U tri od četiri slučaja, ona je zadržana ipak nije bilo bezazleno, a na to se čekalo sedam sati."
Zbog svega toga pomoć su na kraju odlučili potražiti u privatnoj bolnici u Varaždinu.
Pacijent tvrdi da mu je odlazak privatniku spasio život
U međuvremenu se RTL-u Danas javio i Tomica Horvat iz Nedelišća, koji je ovog ljeta na Hitnu u Čakovcu stigao zbog visokog tlaka, bolova u prsima i boli u ruci.
"Tamo su mi napravili rendgen srca, EKG, izvadili krv i tvrdili da je sve sa mnom u redu", ispričao je Horvat.
Nakon toga pomoć je potražio kod kardiologinje koja radi u čakovečkoj bolnici, a koja ga je, prema njegovim riječima, uputila u Zagreb zbog sumnje na ozbiljan problem.
"Tamo je nastala panika, rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak, kako sam uopće stigao živ", rekao je Horvat.
Nakon njegova istupa upućen je upit bolnici o tome hoće li se očitovati na njegove tvrdnje, no odgovor nije stigao. Ravnatelj bolnice Nikola Hren također nije odgovarao na pozive.
Pokrenuta inspekcija
Ministarstvo zdravstva najavilo je provjeru navoda, a istodobno je pokrenut i inspekcijski postupak nakon slučaja koji je otvorio pitanje postupanja prema pacijentima u čakovečkoj bolnici.
Prošlog tjedna u čekaonici hitnog prijema preminuo je 38-godišnji Luka Palatinuš. Prije smrti na Hitnu je u kratkom razdoblju dolazio tri puta zbog problema s disanjem, bolova u prsnom košu i trnaca u ruci. Posljednji put u bolnicu je stigao 19. kolovoza, nakon čega se više nije vratio kući.
'U nadzor trebaju biti uključeni i neovisni predstavnici'
Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, upozorila je da bi u nadzor trebali biti uključeni i neovisni predstavnici. "Problem je što nadzor uglavnom kažu da se postupalo kako treba i normalno je da će kolege jedni drugima držati leđa. Problem je što tijekom inspekcije nema nekog neovisnog, mi smo već tražili da netko od naših ljudi bude prisutan jer tako je objektivnije i može se nešto naučiti iz tih slučajeva", rekla je.
Kardiolozi s kojima se razgovaralo o slučajevima Luke Palatinuša i Tomice Horvata nisu željeli donositi zaključke bez uvida u kompletnu medicinsku dokumentaciju. Istaknuli su da svaki slučaj treba promatrati zasebno, kao i kliničku sliku koja u određenom trenutku može biti tipična, ali i atipična.
Na transparentnosti i odgovornosti inzistira i Tomašić, koji je na slučaj reagirao i kao predsjednik braniteljske udruge. Kaže da im se građani i dalje javljaju sa svojim iskustvima.
"Želimo natjerati bolnicu pod navodnicima da postanu na usluzi pacijentima, jer oni postoje radi pacijenata, ne postoje pacijenti radi njih", poručio je Tomašić.
Za sada nije poznato kada će inspekcija završiti nadzor i hoće li potvrditi ili odbaciti sumnje u moguće propuste.
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