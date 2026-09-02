Čakovečka bolnica: "U slučaju smrti Luke Palatinuša nije bilo propusta"

U dokumentaciji na kojoj se temelji interni nadzor navodi se i da je nakon početne terapije došlo do 'kompletne regresije tegoba'. U zapisniku se potvrđuje da je supruga naknadno zatražila izmjenu tog navoda, piše Jutarnji list. Bolnički djelatnici Povjerenstvu su rekli da je Palatinuš naveo kako više nema bolova ni trnaca te da je bio suradljiv i komunikativan i nije prijavio novo pogoršanje.