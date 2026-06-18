SUD U SPLITU
Časniku koji je upravljao katamaranom određen istražni zatvor: Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke
Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je prvom časniku putničkog katamarana, koji je u nedjelju sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u kojoj je smrtno stradalo četvero Čeha, istražni zatvor.
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Sudac je odluku donio pozivajući se na 2. Točku opasnosti od utjecaja na svjedoke, a to je sedam članova posade. Odbio je 3. Točku opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Obrana može podnijeti žalbu na odluku u naredna tri dana.
Odvjetnica J. B. (33) Zvjezdana Barić izjavila je kako je Županijsko državno odvjetništvo tražilo određivanje istražnog zatvora.
"Protivili smo se razlozima za određivanje istražnog zatvora"
Rekla je kako je taj predmet složen i kompleksan i ovisi o velikom broju činjenica. Zatvor je zatražen zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i mogućnosti uništavanja dokaza.
"Mi smo se protivili razlozima za određivanje istražnog zatvora zato što je moj branjenik sudjelovao u nesreći u nedjelju oko 11:30 sati, a uhićen je jučer u 8:30 sati. Da je želio uništiti dokaze ili utjecati na svjedoke on bi to već mogao učiniti pa smatramo da takav zakonski razlog ne postoji. Isto tako je i za ponavljanje kaznenog djela", kaže Barić.
Tvrdi kako je njen branjenik zbog nesreće duboko potresen, te da je istražnim organima iznio detaljnu obranu. Negirala je da za vrijeme sudara s jedrilicom nije bio na komandnom mostu i naglasiola kako do sada nije bio prekršajno ni kazneno prijavljen.
"Osumnjičen je za kazneno djelo sa neizravnom namjerom i ne osjeća se krivim, a zbog sudara i nesreće nalazi se u stanju teškog šoka", rekla je Barić.
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