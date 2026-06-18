"Mi smo se protivili razlozima za određivanje istražnog zatvora zato što je moj branjenik sudjelovao u nesreći u nedjelju oko 11:30 sati, a uhićen je jučer u 8:30 sati. Da je želio uništiti dokaze ili utjecati na svjedoke on bi to već mogao učiniti pa smatramo da takav zakonski razlog ne postoji. Isto tako je i za ponavljanje kaznenog djela", kaže Barić.