Četvrtina djece od 10 do 16 godina prima seksualne poruke online

S druge strane, u istraživanju se navodi da se djeca u Hrvatskoj u dobi od 10 do 16 godina većinom osjećaju sigurno na internetu te znaju što učiniti ako se netko na internetu ponaša na način koji im se ne sviđa. Svakom četvrtom djetetu je lakše biti svoj na internetu, nego s drugim ljudima uživo, navodi se u istraživanju.