VIDEO / Nevjerojatne snimke iz Dalmacije: Mareografi zabilježili razinu mora 70 centimetara iznad uobičajene!

Ciklona koju su meteorolozi danima najavljivali donijela je Dalmaciji velike probleme. Čitatelji šalju fotografije i videosnimke na kojima se vidi jedna od najvećih ciklonalnih plima posljednjih desetljeća. Diljem obale more se prelilo na rive, prodirući do kuća i poslovnih prostora, a orkanski vjetar stvarao je dodatne probleme.

Plima je posebno izražena u Trogiru, Kaštelima, a pod morem se našao i dio obale na splitskim Bačvicama i Firulama. Slična situacija zabilježena je i u Vranjicu, Omišu, Hvaru, Vodicama, na Korčuli...

Na službenoj automatskoj meteorološkoj postaji DHMZ-a na Marjanu zabilježeni su orkanski udari juga preko 130 km/h. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je preko 70 centimetara iznad uobičajene razine, a plima je bila najizraženija između 18 i 21 sat.

Posebno dramatično bilo je u Kaštelima, gdje se more izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice, a stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu. Mnogi su postavljali barikade kako bi spriječili prodor vode u kuće i poslovne prostore, javlja Dalmacija Danas.

- U sve objekte je prodrlo more, građani pomažu jedni drugima. Oni koji nisu uz more spuštaju se pomoći prijateljima, rodbini i kome god treba, rekla je za Slobodnu Dalmaciju čitateljica iz Kaštel Novog.

- Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije, ali svi, uvijek, ostaju nijemi na naše pozive. Stanje je katastrofalno i pod hitno je potrebna sanacija rive koju obećavaju godinama.

Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće s pijeskom, ispričala je druga stanovnica Kaštel Novog za Dalmaciju Danas.

Kaštelanski vatrogasci zaprimili su u srijedu navečer oko 50 dojava zbog olujnog juga koje je podiglo razinu mora i poplavilo kuće, ulice i objekte uz rivu u svih sedam Kaštela.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jak jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat.

Prema dojavama i snimkama koje su se pojavile, riva je na području Štafilića, Novog i Starog bila neprohodna, a razina mora dosezala je do automobila.

Olujni vjetar stvarao probleme u Splitu

Osim plime, olujni udari vjetra stvarali su probleme i u Splitu. Vjetar je nosio zaštitne ograde, pomicao kontejnere i rušio lakše konstrukcije, a jedan od opasnijih prizora zabilježen je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici, prenosi Dalmacija Danas.

Tamo se metalna zaštitna ograda srušila preko nogostupa. Građani su upozoreni na pojačan oprez, uz preporuku da izbjegavaju prolazak uz gradilišta i nestabilne objekte te da osiguraju predmete na balkonima.