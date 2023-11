Cijene gradskih dječjih vrtića u Rijeci manje za 25 eura

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Vijećnik Možemo! u riječkom Gradskom vijeću Nebojša Zelič izvijestio je da je prihvaćen njihov prijedlog da se mjesečna cijena gradskih dječjih vrtića za roditelje smanji za 25 eura.

Zelič je rekao na konferenciji za novinare u ponedjeljak da su u razgovorima s riječkim gradonačelnikom Markom Filipovićem inzistirali na smanjenju cijene vrtića, te iznijeli nekoliko drugih zahtjeva kako bi podržali Gradski proračun za 2024.

Za smanjenje cijene dječjih vrtića koje je prihvatio gradonačelnik u proračunu je izdvojeno 670 tisuća eura, rekao je.

Zelič je istaknuo da to nije sve što Možemo! želi jer bi se smanjenje cijene dječjih vrtića trebalo odnositi i na vrtiće drugih osnivača, a ne samo gradskih. No, to po njegovim riječima ovisi o razgovorima gradonačelnika i predstavnika tih vrtića.

Grad Zagreb kaže da će za dvije godine možda biti mjesta u vrtićima. Što dotad?

Možemo! traži i analizu stambenog fonda Grada Rijeke s ciljem pokretanja projekta dugogodišnjeg najma stanova, pojačanu sadnju stabala te pokretanje javne rasprave o budućoj namjeni prostora sadašnje Dječje bolnice Kantrida nakon što se preseli u novu bolnicu.

Vijećnik primorsko-goranske skupštine Orjen Petković izvijestio je da su u razgovorima sa županom o podršci proračunu za 2024. tražili uvođenje stipendija za darovite studente i srednjoškolce te pokrivanje troškova puta na državna natjecanja najmlađim sportašima.

Izrazio je zadovoljstvo nastavkom projekata koje je Možemo! predložio prije godinu dana, poput subvencioniranja stanarine za žrtve obiteljskog nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće te besplatni prijevoz onkoloških bolesnika na terapije.

Možemo! na županijskoj razini traži i postavljanje novih triju postaja za mjerenje kakvoće zraka, u Bakru kod terminala za rasute terete, kod kontejnerskog terminala na Brajdici i u Krešimirovoj ulici u Rijeci, u čijoj se blizini pretovaruje metalna sekundarna sirovina.

