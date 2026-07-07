Ćipe Mlinarić: Svim silama ćemo se truditi posve srezati državna sredstva tjedniku Novosti

"Boli ih i posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH, Rezolucija DP-a koju smo poslali koalicijskim parterima i kojom tražimo samo ono što je sasvim normalno, da Hrvati u BiH biraju svoga predstavnika, a ne da im mnogobrojniji narod bira tko će njih predstaviti. Znači, ne tražimo puno, ali ovo malo što tražimo od toga ne odustajemo", poručio je.