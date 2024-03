Cirkuska umjetnica komentirala Plenkovićevu izjavu o cirkusu: “To nije istina!”

Podijeli :

Iva Peter-Dragan, cirkuska umjetnica, bila je gošća Newsnighta kod naše Nataše Božić s kojom je komentirala korištenje riječi cirkus među političkim akterima.

Iva Peter-Dragan reagirala je na izjavu premijera Andreja Plenkovića da se na izbore izlazi na Dan cirkusa.

“To nije istina. Svjetski dan cirkusa pada na treću subotu u travnju, nije 17.4 i pada na 20. travanj. Stalno nas se stavlja u taj koš, Sabor u cirkusu, cirkus ovakav ili cirkus onakav. Kada se nešto negativno želi istaknuti onda se to usporedi s cirkusom. Neko vrijeme mi je to bilo smješno, to je bilo uvriježeno u govoru, ali cirkus je postao konstanta za nešto loše. Nitko ne kaže vrijedan si kao cirkusant ili radiš puno kao cirkusant ili hrabar si kao cirkusant”, objasnila je.

Plenković komentirao Milanovićevu odluku: “Ovako paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu!”

“To su izuzetno opasne aktivnosti”

“To su izuzetno opasne aktivnosti i mi kao gledatelji to zaboravimo”, dodala je.

Peter-Dragan odgovorila ja na pitanje rade li bolje posao cirkusanti ili političari.

“Iskreniji su u svakom slučaju. Bilo bi prekrasno da netko od naših političara bude barem jednom iskren. Zamolila bih političare da budu samokritični po uzoru na klaune”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Mehaničar savjetuje: Ako vam se upali ova lampica, vrijeme je da promijenite auto Čačić otkrio što stoji iza “raspada” lijeve koalicije: “Naša pozicija je jasna”