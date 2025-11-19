Čovjek koji je najbolje godine proveo u neboderu Vjesnika: "Ogorčen sam. Požar je točka na nečinjenje i nemar"

"Kad nakon omladinskog i studentskog tiska započneš svoj pravi profesionalni novinarski posao u 'čokoladnom tornju', kako smo ga znali zvati i kroz silne godine promijeniš nekoliko katova i uspinješ se od mladog reportera preko urednika, glavnog urednika i direktora, osjećaš bijes kada ti tu 'čokoladu' samo tako otmu. Kažem otmu, jer požar je samo crna točka na dugogodišnju neodgovornost, nemar i nečinjenje svih onih koji su obećavali kako će neboder obnoviti, a sada opet obećavaju. Inače, svakoga mjeseca se od plaća zaposlenika, a bilo nas je i pet tisuća, uzimalo za zgradu i tiskaru, a onda je sve to postalo nečije. Država i privatnici kao impotentni vlasnici, a nebriga na milijuntu potenciju", govori Pašiček.