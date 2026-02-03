Oglas

saborska zastupnica

Dalija Orešković: Thompsonov ZDS je propaganda fašizma

N1 Info
03. velj. 2026. 10:25
Nakon jučer održanog dočeka rukometaša u organizaciji Vlade, a na kojem je nastupio pjevač Marko Merković Thompson, na Facebooku se dfanas oglasila saborska zastupnica Dalija Orešković.

"Dragi hrvatski ljudi, dragi domoljubi i branitelji koji ste bili i ostali Domovini vjerni, čuvajte se HDZ-a i vlasti koja se u fašistički kaput oblači.

"Pa gdje su te ustaše?" posprdno pita HDZ. Insignije i retorika fašizma ne vidi se i ne kažnjava samo u državi u kojoj je vlast stala na njihovu stranu. HDZ koji vidi jedan moj lajk na jedan od komentara, ne može ne vidjeti stotine i tisuće komentara prije i poslije, iznad i ispod tog jednog lajka.

Thompsonov ZDS je propaganda fašizma.

Napad proustaške, fašističke Hrvatske, na našu istinski domoljubnu i antifašističku.", napisala je Orešković.

Teme
dalija orešković doček rukometaša

