Dalija Orešković: Thompsonov ZDS je propaganda fašizma

Nakon jučer održanog dočeka rukometaša u organizaciji Vlade, a na kojem je nastupio pjevač Marko Merković Thompson, na Facebooku se dfanas oglasila saborska zastupnica Dalija Orešković.
"Dragi hrvatski ljudi, dragi domoljubi i branitelji koji ste bili i ostali Domovini vjerni, čuvajte se HDZ-a i vlasti koja se u fašistički kaput oblači.
"Pa gdje su te ustaše?" posprdno pita HDZ. Insignije i retorika fašizma ne vidi se i ne kažnjava samo u državi u kojoj je vlast stala na njihovu stranu. HDZ koji vidi jedan moj lajk na jedan od komentara, ne može ne vidjeti stotine i tisuće komentara prije i poslije, iznad i ispod tog jednog lajka.
Thompsonov ZDS je propaganda fašizma.
Napad proustaške, fašističke Hrvatske, na našu istinski domoljubnu i antifašističku.", napisala je Orešković.
