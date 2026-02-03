Dalija Orešković: Thompsonov ZDS je propaganda fašizma

"Pa gdje su te ustaše?" posprdno pita HDZ. Insignije i retorika fašizma ne vidi se i ne kažnjava samo u državi u kojoj je vlast stala na njihovu stranu. HDZ koji vidi jedan moj lajk na jedan od komentara, ne može ne vidjeti stotine i tisuće komentara prije i poslije, iznad i ispod tog jednog lajka.