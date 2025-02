Hrebak o Hermanovoj izjavi da HSLS za njega više ne postoji: Malo ega, malo taštine…

Podijeli :

Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik i šef HSLS-a gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o odnosima u vladajućoj koaliciji i nadolazećim lokalnim izborima.

HSLS, stranka koja u vladajućoj većini ima dvije ruke u Zagrebu se odlučila na podršku Davoru Bernardiću, dok u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji idu kontra HDZ-a, sa svojim kandidatom. Upitan za izjavu HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba Mislava Hermana, Hrebak poručuje da se radi o “malo ega i malo taštine, dok je za njega to samo još jedan dan u uredu”.

“Lokalnu i nacionalnu politiku treba razdvojiti, kao što je to poručio i HDZ i mi svi igramo u jednoj velikoj utakmici, a ja želim jačati HSLS, ne gledam što rade druge stranke, nema tu ljubavi”, poručuje Hrebak.

Osvrnuo se i na koaliciju za koju je nedavno rekao da ga ne bi iznenadilo da do kraja godine budu izvanredni izbori. “Nećemo govoriti ono što koalicijski partneri žele čuti, određene tenzije postoje i treba govoriti o stvarima koje nisu dobre. Nije dobro da dva partnera javno pokazuju određene disonance a mi se kao partner spremamo za sve opcije, ima ih više”, naglašava i dodaje da ne “govori ovo da unese nemir” već da želi javno poručiti da članovi koalicije moraju raditi da bi odnosi bili bolji. “Svakome je cilj ostanak na vlasti, no postoji i crvena linija, pa i mi drugi partneri sve što se događa to gledamo s dozom opreza.”

