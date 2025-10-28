Dekan FFZG-a Tončinić najavio da se neće žaliti na odluku Stegovnog suda

"Odluka Stegovnog suda minimum je onoga što smo očekivali da će se dogoditi u svrhu zaštite prava naših studenata. U tom smislu posebno je važno istaknuti detalj iz odluke gdje se navodi kako Sud utvrđuje da sudjelovanje u prosvjedu nije čin kršenja dužnosti studenata te da ne može podlijegati stegovnom postupku koji je u nadležnosti suda", kaže se.