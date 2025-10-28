Dekan FFZG-a Tončinić najavio da se neće žaliti na odluku Stegovnog suda

Plenum Filozofskog fakulteta potvrdio je da je dekan jučer mailom poslanim na fakultetsku listu najavio da se neće žaliti na odluku Stegovnog suda kojom je odbijeno pokretanje postupka protiv troje studenata, dodavši da je ona minimum onoga što su očekivali za zaštitu prava studenata.
Odluka nepravomoćna do isteka roka za žalbe
Odluka je nepravomoćna dok ne istekne rok za žalbe u trajanju od 15 dana od njezina donošenja, odgovorili su članovi Plenuma i dodali da čekaju pravomoćnost odluke da bi suspenzija studentima prestala.
"Odluka Stegovnog suda minimum je onoga što smo očekivali da će se dogoditi u svrhu zaštite prava naših studenata. U tom smislu posebno je važno istaknuti detalj iz odluke gdje se navodi kako Sud utvrđuje da sudjelovanje u prosvjedu nije čin kršenja dužnosti studenata te da ne može podlijegati stegovnom postupku koji je u nadležnosti suda", kaže se.
"Zaštita statusa quo i gušenje legitimnog otpora"
Plenum ističe da je to "jasan pokazatelj koliko su daleko spremni otići oni na pozicijama moći kako bi zaštitili status quo i ugušili svaki pokušaj legitimnog otpora“.
„No, mi smo svjesni da je problem sistemski, a naša borba je borba za slobodno obrazovanje što, između ostalog, znači besplatno i svima dostupno obrazovanje. Naša borba ovdje nikako ne prestaje, ona tek počinje“, kaže se u odgovoru Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Troje studenta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dekan Domagoj Tončinić suspendirao je 16. listopada zbog sudjelovanja u prosvjedu protiv naplate participacija studentima apsolventskih godina.
Eva Marija Jurešić, Kristina Ćuk i Patrik Peica dobili su mail od uprave fakulteta da je protiv njih pokrenut stegovni postupak, te da do rješenja postupka ne smiju polagati ispite, izlagati seminare i biti prisutni nastavi zbog osnovane sumnje da su počinili fizičko ili simboličko nasilje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
