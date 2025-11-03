Demograf: Godinama govorimo o toj mjeri koju je trebalo odavno uvesti

"Sada žene za drugih šest mjeseci nakon rođenja djeteta mogu dobiti do 3.000 eura, a do ožujka ove godine mogle su dobiti 995 eura. Povećana je i jednokratna novčana pomoć s 309 na 618 eura, povećan je i očinski dopust s 10 na 20 dana. Sada smo u prosjeku EU-a po tome. Po tim svim mjerama Hrvatska je u vrhu Europske unije. To sve financira država, što gotovo nigdje drugdje u EU nije slučaj", kaže Pokos.