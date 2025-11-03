Demograf: Godinama govorimo o toj mjeri koju je trebalo odavno uvesti

Gost Ivana Hrstića u Pregledu dana bio je demograf Nenad Pokos. Razgovarali su o natalitetu i navodnom "baby boomu" u Hrvatskoj.
"Svaka lijepa vijest dobro dođe, ali prerano je govoriti o baby boomu. Lijepo je čuti 656 više živorođene djece zadnja četiri mjeseca, od lipnja do rujna, nego što je bilo lani", kaže Nenad Pokos, komentirajući povećanje nataliteta u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu.
"Međutim, tih 656 više živorođenih je na razini 2023. za ista četiri mjeseca, a za 1100 djece manje u odnosu na 2020. Možda je 2024. više podbacila, ali lijepo je čuti. Još ne znamo što je bilo 2024., posljednji izvanredni događaj imali smo 2020., ne samo zbog pandemije nego i zbog zagrebačkog potresa", dodaje.
Kaže i kako je još uvijek prerano zaključiti da je 2024. bila iznimna godina.
"Došlo je do naglog smanjenja živorođene djece jer su ljudi osjećali nesigurnost zbog ta dva razloga. Ovo što se dogodilo u zadnja četiri mjeseca, još ne može tvrditi je li to samo zbog povećanja roditeljskih naknada, što je za pohvalu. Mi demografi već godinama govorimo da je prva mjera koju je trebalo odavno uvest povećanje roditeljskih naknada", kaže Pokos.
Međutim, smatra da je Hrvatska trenutačno prema svim mjerilima u samom vrhu zemalja članica EU-a što se tiče javne potpore novim obiteljima.
"Sada žene za drugih šest mjeseci nakon rođenja djeteta mogu dobiti do 3.000 eura, a do ožujka ove godine mogle su dobiti 995 eura. Povećana je i jednokratna novčana pomoć s 309 na 618 eura, povećan je i očinski dopust s 10 na 20 dana. Sada smo u prosjeku EU-a po tome. Po tim svim mjerama Hrvatska je u vrhu Europske unije. To sve financira država, što gotovo nigdje drugdje u EU nije slučaj", kaže Pokos.
