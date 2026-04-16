Đana Luša: Male države moraju se pobrinuti same za svoju sudbinu, kako znaju i umiju

"Međutim, treba postaviti pitanje kome mir zapravo odgovara, odnosno kome odgovara okončanje rata. Rekla bih da Amerikancima odgovara, prvenstveno zbog ona četiri cilja koja su postavili na početku sukoba. Ništa od toga nije postignuto u potpunosti, ali dobili smo dodatni element kojeg Iranci nisu imali prije rata, a to je blokada Hormuškog tjesnaca i činjenica da Iranci trenutno reguliraju cijelu globalnu ekonomiju. Amerikancima i Trumpu je u interesu da što prije okončaju sukob. I Irancima je u interesu, s obzirom na napade koje su pretrpjeli, a s druge strane u svojih 10 točaka vidimo da idu na maksimalističke ciljeve, da SAD ukloni svoje snage iz regije, da mogu nastaviti s civilnim razvojem nuklearne energije, da Izrael prestane sa svojim napadima, da imaju pravo na reparacije s obzirom na štete", rekla je.