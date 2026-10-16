Osobe koje jedu meso češće dožive stotu, ali postoji i kvaka

Ipak, ni to pitanje nije posve razjašnjeno – u preglednom radu istraživača sa Sveučilišta Wisconsin-Madison iz 2026. godine izneseno je suprotno stajalište, prema kojem manji unos proteina može pogodovati zdravijem starenju kod različitih organizama, možda zato što prehrana bogata proteinima može zadržati stanice u stanju stalnog rasta. Pitanje o tome koliko točno proteina trebaju starije osobe i dalje je predmet rasprave. Međutim, prehrana je iznimno složeno područje istraživanja, a na zdravstvene ishode može utjecati mnoštvo društvenih, okolišnih i individualnih čimbenika.