FOTO, VIDEO / Dobri dupin se pojavio u rijeci Jadro: "Ne pokušavajte mu se približavati, hraniti ga..."

N1 Info
18. velj. 2026. 14:14
Javna ustanova "More i krš"
U rijeci Jadro danas je zabilježena jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) koja je, prema svemu sudeći, zabunom uplivala u slatkovodni sustav, izvijestila je Javna ustanova More i krš.

"Danas je u rijeci Jadro zabilježena jedinka dobrog dupina (Tursiops truncatus) koja je najvjerojatnije zabunom ušla u slatkovodni sustav.

Ovim putem molimo sve stanovnike i slučajne prolaznike da ne uznemiravaju životinju, ne pokušavaju joj se približavati, hraniti je ili na bilo koji način ometati, kako bi joj se omogućio siguran i samostalan povratak u more.

U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, čuvari prirode Javne ustanove More i krš nalaze se na terenu te kontinuirano prate njegovo stanje i kretanje.

Važno je naglasiti da je dobri dupin strogo zaštićena vrsta, a mir i minimalan stres ključni su za njegov uspješan povratak u prirodno morsko okruženje.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji", objavili su.

Jadro dobri dupin

