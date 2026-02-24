U ZDRAVOM TIJELU...
Dodik objavio snimku kako radi čučnjeve. Koji su hrvatski političari vježbali pred kamerama?
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je video uradak na kojem se vidi kako radi čučnjeve u prirodi. Video je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.
Predsjednik SNSD-a i nekadašnji dugogodišnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 'zapalio' je društvene mreže objavom videa na platformi X, na kojem radi čučnjeve u prirodi .
"Nikad u boljoj formi", poručio je Dodik koji se bori s viškom kilograma, a "sljedbenici" su ga zasuli komentarima, među kojima su se našli i oni da se "priprema za zatvor", odnosno za Olimpijske igre.
Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026
Dodik tako nastavlja dugi niz političara koji su javnost pokušali osvojiti izlaganjem tjelesnih atributa i snimkama vježbanja. Najpoznatiji među njima je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je često pokazivao mišiće, ali i Hrvatska ima svoje sportske pozere. Uglavom dolaze s desnog pola političke scene.
Milinović i Habijan bez premca
Podsjetimo, prvi se snimkama vježbanja pohvalio bivši ministar zdravstva i lički župan Darko Milinović, koji je, za razliku od Dodika, svojevremeno gol do pasa pokazivao mišiće, prvo 2009., a onda i tijekom korone.
Aktualni ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan pokazao je kako se znoji na treningu dok je još bio tek varaždinski HDZ-ovac, a kao saborski zastupnik često je na društvenim mrežama pokazivao kako vježba u teretani, trči ili vozi bicikl. Prošle je godine ministar Habijan sudjelovao na fitness natjecanju Hyrox, u poljskom Poznanu, gdje je trčao, dizao utege i pozirao bez majice. Od svih domaćih političara, Habijan je u najboljoj fizičkoj formi.
Plenković u košarkaškom i nogometnom dresu
I bivši predsjednički kandidat Damir Primorac snimao se kako diže utege i navlači boksačke rukavice, a još uvijek pamtimo snimke Ante Đapića u košarkaškom dresu. Premijer Andrej Plenković se pojavljivao u kopačkama i nogometnom dresu na obljetničkim utakmicama HDZ-ovaca, ali i u košarkaškom dresu, kakav je nosio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković tijekom hakla u Opatiji prije sedam godina.
@plenkovic_andrej Dobrodošli na moj službeni TikTok profil! Moji mlađi suradnici često mi govore da je vrijeme za priključenje novim komunikacijskim tehnologijama kako bismo naše djelovanje približili sugrađanima, osobito mladima. Izazov prihvaćen! Radujem se našim raspravama i dijalogu! 💬 #ZaSveIzazove #politika #mladi #andrejplenkovic #izbori2024 #hrvatska ♬ A short sound effect - KKLab
I bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović rado dijeli s javnošću snimke sportskih aktivnosti, a bivšega predsjednika Ivu Josipovića mogli smo vidjeti u nogometnom dresu. Aktualni predsjednik Zoran Milanović voli planinariti, kao mladi predsjednik SDP-a rado se snimao tijekom rekreacije s Mirkom Filipovićem, ali nikad nije javno pokazao mišiće.
Pažnju javnosti svojevremeno je privukla i političarka s ljevice, SDP-ovka Gordana Sobol čije su fotografije sa sensualnog fitnessa, odnosno plesa oko šipke u tajicama i visokim, prozirnim štiklama izazvale burne reakcije nekih konzervativnih političara, poput HDZ-ova Vladimira Šeksa.
Mišiće u teretani javno je pokazivao i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
