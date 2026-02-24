Dodik objavio snimku kako radi čučnjeve. Koji su hrvatski političari vježbali pred kamerama?

Aktualni ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan pokazao je kako se znoji na treningu dok je još bio tek varaždinski HDZ-ovac, a kao saborski zastupnik često je na društvenim mrežama pokazivao kako vježba u teretani, trči ili vozi bicikl. Prošle je godine ministar Habijan sudjelovao na fitness natjecanju Hyrox, u poljskom Poznanu, gdje je trčao, dizao utege i pozirao bez majice. Od svih domaćih političara, Habijan je u najboljoj fizičkoj formi.