Ovo morate znati kako biste bili zdravi i u formi u 2026.

Clara Kervyn savjetuje: „Ako imate bolove ili ukočenost zbog starih ozljeda, dobro zagrijavanje je ključno. Fokusirajte se na dinamičke vježbe poput hodanja u mjestu, dodira petama, podizanja koljena te kruženja i zamaha rukama. NHS nudi jednostavne rutine i videozapise ako vam treba smjernica. Također savjetujem pacijentima da problematična područja pripreme masažom i toplinom prije vježbanja, jer to pomaže u sprječavanju ozljeda i ublažavanju starih bolova.“