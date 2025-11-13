DOMiNO kritizira način financiranja srpskih centara: "Vladajuća stranka i SDSS su u čvrstoj sprezi"

Zastupnici stranke DOMiNO, Krešimir Čabaj i Damir Biloglav, u četvrtak su u Saboru kritizirali način na koji se javnim novcem financira izgradnja i opremanje srpskih kulturnih centara te zatražili od premijera Andreja Plenkovića da pojasni mehanizme kontrole nad tim sredstvima.
Krešimir Čabaj rekao je da Vlada i premijer "nisu upoznati s odredbama statuta Srpskog narodnog vijeća (SNV)" te upozorio na članak 33. kojim se propisuje da bi u slučaju prestanka rada SNV-a njegova imovina bila predana Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
"Smatramo spornim da se nekretnine izgrađene javnim novcem mogu na taj način prenijeti drugom pravnom subjektu bez ikakvog nadzora države", poručio je.
Dodao je kako je Vlada već ranije, na temelju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, riješila pitanje njezina financiranja te ocijenio da "ne postoji jasna granica u trošenju javnih sredstava“.
Govoreći o aktualnim političkim odnosima, ustvrdio je da postoji "čvrsta sprega vladajuće stranke i SDSS-a“ unatoč formalnom izostanku SDSS-a iz vladajuće većine.
Osvrćući se na nedavne događaje i rasprave oko okruglog stola o Jasenovcu, Damir Biloglav rekao da je taj skup organizirao klub stranke DOMiNO te odbacio tvrdnje da su na njemu iznošeni sporni stavovi.
"Nitko nije osporio točnost iznesenih podataka, nego se unaprijed lijepile etikete", rekao je, dodajući da je Sabor "mjesto na kojem se mogu otvarati sve teme, pa i one najteže".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
