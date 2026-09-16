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rezultat nepravilne procjene?

DORH o ubojstvu žene u Slatini: Utvrđeni su propusti, ali ne i kaznena odgovornost

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Hina
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16. ruj. 2026. 16:02
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Ivica Galovic/PIXSELL

Državno odvjetništvo (DORH) utvrdilo je nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza muškarcu koji se u subotu ubio u pritvoru nakon što je u Slatini pred djecom usmrtio suprugu.

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Nakon provedenog nadzora DORH je izvijestio da u tom slučaju nije utvrdilo nezakonitosti te da je postupanje bilo „ažurno i u zakonskim rokovima”, ali je „utvrđeno postojanje nepravilnosti”.

"Temeljem dostupnih podataka u predmetu je bilo osnovano predložiti sucu istrage određivanje istražnog zatvora okrivljeniku, što nije učinjeno, već su određene mjere opreza, zabrane približavanja na 100 metara, zabrana uhođenja i uznemiravanja žrtve i udaljenje iz zajedničkog doma", navode u priopćenju.

„Bilo je osnove utvrđenu okolnost da žrtva kontaktira s okrivljenikom i predlaže ukidanje ranije određenih mjera opreza cijeniti kao podatak da okrivljenik krši mjere opreza i sucu istrage predložiti zamjenu mjera opreza istražnim zatvorom. 

Zaključno, odluke u predmetu su obrazložene i u odgovarajućoj mjeri utemeljene na zakonu te se radi o pravnom mišljenju zbog kojeg državnoodvjetnički dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost”, dodaje DORH.

Podsjećaju da prema Zakonu o državnom odvjetništvu zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona koje je kažnjivo djelo.

Dodaju da su uočene nepravilnosti i odstupanje od uobičajene državnoodvjetničke prakse rezultat nepravilne procjene i neodgovarajućeg sagledavanja svih okolnosti počinjenja djela i počinitelja, ali nema obilježja kažnjivog protuzakonitog postupanja.

Propuste u tom slučaju utvrdila i policija 

Riječ je o muškarcu koji je prošlog tjedna u Slatini oštrim predmetom usmrtio suprugu, a u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u zagrebačkom Remetincu.

Nekoliko sati prije vijesti o njegovoj smrti, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog policijskog nadzora, priznavši da u postupanju neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti.

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Milina je naveo da je žrtva supruga 21. srpnja prijavila zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, nakon čega ga je policija istog dana uhitila, a državno odvjetništvo odredilo mu je mjere opreza, uključujući zabranu približavanja žrtvi.

Krajem kolovoza, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza iz kaznenog postupka, dok je zabrana približavanja izrečena u prekršajnom postupku ostala na snazi i, prema nalazu stručnog tima, bila redovito nadzirana.

Na dan ubojstva, prema Milininim navodima, žrtva je policiju nazvala u 21,10 sati, a policajci su na njezinu adresu stigli deset minuta poslije, no supruga nisu zatekli.

Ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući, što je odbila, te su nakon pretrage okolnog područja otišli u postaju radi evidentiranja intervencije. Dvadesetak minuta nakon njihova povratka zaprimljena je dojava o ubojstvu.

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