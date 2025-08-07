Dovršen podvodni cjevovod za opskrbu šibenskih otoka pitkom vodom

Dovršen je podvodni cjevovod na dubini od 70 metara za opskrbu pitkom vodom otoka Obonjan, Kaprije i Žirje s dodatnim krakom za otok Prvić u šibenskom arhipelagu, izvijestio je u četvrtak šibenski Vodovod i odvodnja.
Oglas
Cjevovod duljine 20 kilometara sa 17,2 kilometara podmorske dionice, što je čini najdužom takvom u Hrvatskoj, postavljen je prije isteka roka. Riječ je o projektu poduzeća Vodovod i odvodnja Šibenik ukupne vrijednosti sedam milijuna eura, koji se financira sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatskih voda i Vodovoda i odvodnje.
Zvonimir Štrkalj, direktor šibenskog Vodovoda, ističe da je riječ o povijesnom pothvatu, prvenstveno zato što takav cjevovod u tolikoj dužini do sada nitko nije napravio. Također napominje da će stanovnici otoka dobivati pitku vodu izravno s izvora Jaruga te ju plaćati po istoj cijeni kao i ostali stanovnici Šibensko – kninske županije.
Za izvođača radova na javnoj nabavi odabrana je šibenska tvrtka Jadranski ronilački centar, čiji su radnici postavljali cijevi također domaćeg proizvođača, drniške tvrtke Drniš Plast.
Da je riječ o iznimno tehnički zahtjevom poslu potvrdio je Ivica Gulin, vlasnik Jadranskog ronilačkog centra. „Dvije protekle zime bile su iznimno nepogodne za radove, a to je osjetljiv posao jer morate pozicijski staviti cijevi da bi ih potopili. Kad se moglo raditi, naših sedam – osam ronioca bilo je u moru i do pet sati dnevno“, kaže Gulin.
Dosad je obavljeno 95 posto predviđenih radova na kopnu i pod morem. Očekuje se da će preostali zemljani radovi biti gotovi do kraja rujna. Uspješno je obavljena tlačna proba, a sada slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole.
Očekuje se da će podvodni cjevovod biti pušten u rad do kraja godine. U međuvremenu će Hrvatski hidrografski institut trase cjevovoda ucrtati na karte te će duž njega biti zabranjeno sidrenje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas