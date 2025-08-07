Dovršen podvodni cjevovod za opskrbu šibenskih otoka pitkom vodom

Da je riječ o iznimno tehnički zahtjevom poslu potvrdio je Ivica Gulin, vlasnik Jadranskog ronilačkog centra. „Dvije protekle zime bile su iznimno nepogodne za radove, a to je osjetljiv posao jer morate pozicijski staviti cijevi da bi ih potopili. Kad se moglo raditi, naših sedam – osam ronioca bilo je u moru i do pet sati dnevno“, kaže Gulin.