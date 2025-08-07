Oglas

DOBRE VIJESTI

Dovršen podvodni cjevovod za opskrbu šibenskih otoka pitkom vodom

author
Hina
|
07. kol. 2025. 15:47
mukesh-sharma-erU5Nk7W7Ek-unsplash
Unsplash/Ilustracija

Dovršen je podvodni cjevovod na dubini od 70 metara za opskrbu pitkom vodom otoka Obonjan, Kaprije i Žirje s dodatnim krakom za otok Prvić u šibenskom arhipelagu, izvijestio je u četvrtak šibenski Vodovod i odvodnja.

Oglas

Cjevovod duljine 20 kilometara sa 17,2 kilometara podmorske dionice, što je čini najdužom takvom u Hrvatskoj, postavljen je prije isteka roka. Riječ je o projektu poduzeća Vodovod i odvodnja Šibenik ukupne vrijednosti sedam milijuna eura, koji se financira sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatskih voda i Vodovoda i odvodnje.

Zvonimir Štrkalj, direktor šibenskog Vodovoda, ističe da je riječ o povijesnom pothvatu, prvenstveno zato što takav cjevovod u tolikoj dužini do sada nitko nije napravio. Također napominje da će stanovnici otoka dobivati pitku vodu izravno s izvora Jaruga te ju plaćati po istoj cijeni kao i ostali stanovnici Šibensko – kninske županije.

Za izvođača radova na javnoj nabavi odabrana je šibenska tvrtka Jadranski ronilački centar, čiji su radnici postavljali cijevi također domaćeg proizvođača, drniške tvrtke Drniš Plast.

Da je riječ o iznimno tehnički zahtjevom poslu potvrdio je Ivica Gulin, vlasnik Jadranskog ronilačkog centra. „Dvije protekle zime bile su iznimno nepogodne za radove, a to je osjetljiv posao jer morate pozicijski staviti cijevi da bi ih potopili. Kad se moglo raditi, naših sedam – osam ronioca bilo je u moru i do pet sati dnevno“, kaže Gulin.

Dosad je obavljeno 95 posto predviđenih radova na kopnu i pod morem. Očekuje se da će preostali zemljani radovi biti gotovi do kraja rujna. Uspješno je obavljena tlačna proba, a sada slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole.

Očekuje se da će podvodni cjevovod biti pušten u rad do kraja godine. U međuvremenu će Hrvatski hidrografski institut trase cjevovoda ucrtati na karte te će duž njega biti zabranjeno sidrenje.

Teme
otoci voda šibenik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ