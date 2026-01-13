DP: Očekujemo od SDP-a, HDZ-a i Milanovića da budu razumni

"Što se tiče predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, DP nema neku veliku ulogu, to je dogovor SDP-a, HDZ-a i predsjednika države. Nama je bitno, u ovoj geopolitičkoj situaciji, gdje se karte miješaju iz dana u dan, da sve institucije funkcioniraju, da se izaberu najbolji ljudi i da ne bude paralize sustava”, izjavio je Mlinarić uoči sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.