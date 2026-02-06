''Bili smo naviknuti na napade onih koji nisu bili za uklanjanje mauzoleja, ali i onih s takozvane desne strane koji su vikali da je riječ o samo o restauraciji spomenika. Šutjeli smo i čekali, išli kroz prijedloge zakona i pravilnike te u konačnici, nakon godinu i pol dana mandata, učinili to na legalan i zakonit način kako to i treba biti'', naglasio je Penava te zahvalio koalicijskim partnerima na podršci.