Drama kod Sinja: Specijalci došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće

"Obzirom da je čovjek odbijao otključati vrata i izaći iz kuće, odnosno postupiti po naredbi policijskih službenika PP Sinj, radi izvršenja naloga angažirani su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije. Dolaskom istih osobi je ponovno izdana naredba da izađe iz kuće nakon čega je otvorio vrata i izašao. Doveden je u službene prostorije i danas tijekom dana će biti u cijelosti izvršen nalog suda", rekli su iz policije.