Oglas

PRIVEDEN JE

Drama kod Sinja: Specijalci došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 09:22
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U večernjim satima u srijedu u Brnazama u Sinju odvijala se prava policijska akcija.

Oglas

Hrpa policije, uključujući i interventnu policiju, došli su po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće. 

Kako je policija otkrila za 24sata, policijski službenici su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu. 

"Obzirom da je čovjek odbijao otključati vrata i izaći iz kuće, odnosno postupiti po naredbi policijskih službenika PP Sinj, radi izvršenja naloga angažirani su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije. Dolaskom istih osobi je ponovno izdana naredba da izađe iz kuće nakon čega je otvorio vrata i izašao. Doveden je u službene prostorije i danas tijekom dana će biti u cijelosti izvršen nalog suda", rekli su iz policije.

Teme
policija sinj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ