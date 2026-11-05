ANTE LETICA
Avioni se preusmjeravaju, sustavi padaju, prijetnje se nižu: Bivši obavještajac upozorava što slijedi
Niz dojava o bombama u školama i putničkim zrakoplovima te kibernetički napadi na rashladne sustave diljem Europe izazvali su zabrinutost. Bivši operativac SOA-e Ante Letica smatra da iza tih incidenata stoje ruske obavještajne službe i skupine koje djeluju u njihovu interesu.
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Posljednjih tjedana prijetnje bombama zabilježene su u školama u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i Mađarskoj, a u četvrtak su zbog sličnih dojava preusmjeravani brojni putnički zrakoplovi. Tijekom sigurnosnih pregleda nisu pronađene eksplozivne naprave.
Istodobno su kibernetički napadi poremetili rad rashladnih sustava trgovina u 12 europskih zemalja. U Francuskoj su napadnuti i sustavi na trima lokacijama za čuvanje krvne plazme, no nadležne službe uspjele su zaštititi zalihe.
Zasad nema potvrde da su svi incidenti povezani, a odgovornost za njih nitko nije preuzeo.
Letica: "Pokazuju što mogu"
Bivši operativac SOA-e Ante Letica u razgovoru s tportalovim novinarom Vedranom Brkuljem za tportal je ocijenio da je riječ o organiziranom hibridnom djelovanju.
"Sve je to dio hibridnog djelovanja i to dobro organiziranog. Evidentno je da iza toga stoje ruske specijalne službe i da one to rade ili preko svojih proxyja", rekao je Letica.
Smatra da incidenti nisu priprema za neki veći napad, nego nastavak operacija koje se već dulje provode.
"Ne bih rekao da je ovo priprema za nešto veće. Pokazuju što mogu i valja se pripremiti da će to tako biti", poručio je.
Upozorava da bi budući napadi mogli biti usmjereni na ključnu infrastrukturu, uključujući hidroelektrane, financijski sektor i vodoopskrbne sustave.
Zašto je Francuska posebno izložena?
Letica smatra da nije slučajno što je Francuska među državama pogođenima napadima. Prema njegovoj procjeni, cilj bi mogao biti utjecaj na političke prilike uoči izbora i slabljenje potpore Ukrajini.
Upitan mogu li i studentski prosvjedi koji se šire Europom biti dio iste koordinirane operacije, odgovorio je da takvu mogućnost ne treba potpuno isključiti, ali da je smatra manje vjerojatnom.
"Nijednu opciju ne treba otpisati, ali mislim da su šanse za to manje nego za sve ovo drugo. Za ustvrditi tako nešto trebalo bi imati čvrste dokaze", zaključio je Letica.
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