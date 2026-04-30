Oglasio se DORH: 17-godišnjak ispitan zbog terorizma, određen mu je istražni zatvor

Hina
30. tra. 2026. 20:36
Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni pritvor 17-godišnjaku koji se sumnjiči za terorizam jer je zagrebačkim osnovnim i srednjim školama slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.

Kako je u četvrtak izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), 17-godišnjaku osumnjičenom za kazneno djelo terorizma određen je pritvor na prijedlog velikogoričkog Županijskog državnog odvjetništva i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tužiteljstvo navodi kako postoji sumnja da je maloljetnik, 28. i 29. travnja ove godine, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva napadima na veći broj osoba podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava, koji za posljedicu mogu imati izazivanje smrti većeg broja osoba, na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke u kojima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava.

Prema sumnjama tužiteljstva, maloljetnik je u upućenim porukama iznosio prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece, što je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio i policijski protueksplozijski pregled objekata te uznemirenje velikog broja učenika, zaposlenika škole, kao i uznemirenje javnosti.

Ravnateljstvo policije je ranije u četvrtak objavilo kako su za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama prijavljene dvije maloljetne osobe, dok se kriminalističko istraživanje provodi i nad još jednom osumnjičenom, punoljetnom osobom.

Kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe provela je Služba terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima iz Zagreba i Splita.

Utvrđena je sumnja, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije, da su osumnjičeni maloljetnici, radi ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, 23., 24., 28. i 29. travnja putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte.

Pritom su tvrdili da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.

Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje kaznenog djela prijetnje terorizmom, navodi policija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Policija dodaje da traje i kriminalističko istraživanje vezano uz treću osumnjičenu, punoljetnu osobu, a provodi se u koordinaciji s Uskokom.

Prema Kaznenom zakonu RH, kaznena djela terorizma strogu su kažnjiva, a zapriječene kazne zatvora su dugotrajne i među najvišima u hrvatskom pravosudnom sustavu. Izvršenje kazni izrečenih za kazneno djelo terorizma i srodnih teških djela ne zastarijeva.

