Policija se oglasila o dojavama o bombama: Dva maloljetnika osumnjičena za terorizam

Dvije maloljetne osobe kazneno su prijavljene za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama, priopćio je u četvrtak MUP, dodajući da se kriminalističko istraživanje provodi i nad još jednom osumnjičenom, punoljetnom osobom.
Oglas
Kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe provela je Služba terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa županijskim državnim odvjetništvima iz Zagreba i Splita.
Utvrđena je sumnja, stoji u priopćenju Ravnateljstva policije, da su osumnjičene maloljetne osobe, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, 23., 24., 28. i 29. travnja putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte, tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.
Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje kaznenog djela prijetnje terorizmom, navodi policija.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.
Policija dodaje da traje i kriminalističko istraživanje vezano uz treću osumnjičenu, punoljetnu osobu, a provodi se u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas